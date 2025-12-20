Нумерологи создали прогноз на 2026 год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы aniladiary.
Что ожидает нас в 2026 году?
Автор видео предположила, что 2026 год будет лучшим, ведь "хуже, чем в 2025 уже не будет". Она также очертила, что в конце 2025 можно было заметить определенные проблемы и потери, но пришло время прощаться с годом под 9 энергией. 2026 год пройдет под 10 энергией (2026 = 2+0+2+6=10).
В классической нумерологии эта энергия несет обновление и завершение предыдущих циклов, то есть начало новых. Особенно это будет касаться межличностных отношений. В этом году будут раскрываться истинные желания и притягивать это.
10 энергия – энергия Колеса Фортуны – это о доверии, легкость, новизну и обновление. Этот год принесет смену статусов. женитьбы, беременности и карьерные сдвиги. В то же время он может иметь также и негативное проявление – повторение циклов, тех же действий с ожиданием других результатов.
Что ожидает вас в 2026 году: смотрите видео
Как узнать персональное предсказание?
Можно узнать, что именно ожидает в 2026 году именно вас. Для этого нужно сделать несколько манипуляций: нужно определить, какая энергия будет преобладать у вас в этом году.
О том, как они будут взаимодействовать с 10 энергией рассказала пользовательница masha_subbotaa.
Предсказания на 2026 год: смотрите видео
Какое животное станет символом 2026 года?
- Год Деревянной Змеи завершится. Ей на замену придет Огненная Лошадь, которая и станет символом 2026 года.
- Новый год по восточному календарю начнется 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027 года.
- Предыдущие годы Лошади – 2014, 2002 и 1990, поэтому рожденные в эти годы снова будут переживать бенминьнянь – год собственного знака, который в китайской культуре считают несчастливым периодом.