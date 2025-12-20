Нумерологи создали прогноз на 2026 год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы aniladiary.

Что ожидает нас в 2026 году?

Автор видео предположила, что 2026 год будет лучшим, ведь "хуже, чем в 2025 уже не будет". Она также очертила, что в конце 2025 можно было заметить определенные проблемы и потери, но пришло время прощаться с годом под 9 энергией. 2026 год пройдет под 10 энергией (2026 = 2+0+2+6=10).

В классической нумерологии эта энергия несет обновление и завершение предыдущих циклов, то есть начало новых. Особенно это будет касаться межличностных отношений. В этом году будут раскрываться истинные желания и притягивать это.

10 энергия – энергия Колеса Фортуны – это о доверии, легкость, новизну и обновление. Этот год принесет смену статусов. женитьбы, беременности и карьерные сдвиги. В то же время он может иметь также и негативное проявление – повторение циклов, тех же действий с ожиданием других результатов.

Как узнать персональное предсказание?

Можно узнать, что именно ожидает в 2026 году именно вас. Для этого нужно сделать несколько манипуляций: нужно определить, какая энергия будет преобладать у вас в этом году.

О том, как они будут взаимодействовать с 10 энергией рассказала пользовательница masha_subbotaa.

Какое животное станет символом 2026 года?