Сообщает 24 Канал со ссылкой на историка Ольгу Друг в комментарии Украинскому Радио.

Когда праздновали Рождество до 1918 года?

Историк рассказала, что до 1918 года украинцы праздновали Рождество 25 декабря. По ее словам, в то время этот праздник прежде всего считался детским.

После завершения рождественского поста семьи шли в церковь, а уже потом собирались за праздничным столом. Детям дарили подарки, а все детские утренники и развлечения происходили после 25 декабря.

Друг добавила, что накануне праздника вся семья собиралась вместе, чтобы изготавливать елочные украшения.

А Новый год отмечали уже взрослые, как светский праздник, где-то или в ресторанах, или в купеческом собрании, или проводились дома какие-то вечера, где собиралось несколько семей или семей,

– отметила историк.

Таким образом, до 1918 года Рождество в Украине праздновали 25 декабря, однако впоследствии дата изменилась и празднование перенесли на 7 января.

Почему в 1918 году Рождество начали праздновать 7 января?

Как пишет "Историческая правда", традиция праздновать Рождество 7 января появилась в Украине после календарной реформы 1918 года, когда государство перешло с юлианского на григорианский календарь.

Именно 12 февраля 1918 года Украинская Центральная Рада приняла "Закон о заведении на Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на средне-европейское время". Документ предусматривал, что после 15 февраля сразу наступит 1 марта 1918 года.

В 1918 году УНР перешла на григорианский календарь / Фото Shutterstock

В тот же день Украина также перешла на европейское время, оказавшись в одном часовом поясе с Берлином и Веной.

По данным Euromaidan Press, введение григорианского календаря было обусловлено неточностью юлианского. Он был длиннее астрономического года на 11 минут, из-за чего каждые 128 лет накапливался лишний день. В итоге разница между календарями достигла 14 дней.

Именно это отставание привело к тому, что более ста лет украинцы праздновали Рождество не вместе с большинством европейских стран, а 7 января.

Какие страны до сих пор празднуют Рождество 7 января?