Бестселлер New York Times и Sunday Times появился в украинском переводе благодаря издательству #книголав и не только пересказал семейную хронику одной из самых влиятельных семей мира, но и поставил неудобный вопрос: почему судьбы женщин, которые оказывались рядом с Кеннеди, молчали десятилетиями?

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Символ эпохи и неприкосновенность элит

Более пятидесяти лет фамилия Кеннеди в американском массовом сознании ассоциировалась с богатством, прогрессом и безупречной репутацией. После убийства Джона в 1963 году его администрацию начали называть "Камелотом", а самого экс-президента изображали как героя и мученика. При поддержке Жаклин этот образ идиллического правления быстро закрепился и впоследствии появился в форме мифа о "потерянной невинности Америки".

Каллаган показывает, как эта мифология не только давила на эмоции избирателей, но и питала безнаказанность. Измены, халатность и злоупотребление властью мужчинами клана годами подавались как "волшебные выходки" и "проявления харизмы".



"Не спрашивайте. Клан Кеннеди и женщины, которых они уничтожили" / фото #книголав

"Щит фамилии" действовал почти безотказно: Тед Кеннеди сохранил влияние в Сенате несмотря на гибель Мэри Джо Копечне в его машине, а современный министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший построил карьеру прежде всего на наследии предшественников, спрятав в его тени семейное насилие и иногда средневековые взгляды. История, которую подает автор "Не спрашивайте", показывает, как элиты конструируют собственный иммунитет – не только от уголовной ответственности, но и от медийных последствий.

Возвращение к женской боли

Самое важное, что делает эта книга, – смещение фокуса. Каллаган переводит свет прожектора с политических достижений мужчин и направляет его на женщин, чьи имена упоминают гораздо реже, чем они того заслуживают. Жаклин, которую запомнили прежде всего как "защитницу семейной чести" и похоронили рядом с мужем, который изменял ей бесчисленное количество раз.

Мэрилин Монро, чей образ пресса сводила к "пылкой любовнице", хотя ее отношения с братьями Кеннеди напоминали скорее опасную игру с двумя самыми влиятельными мужчинами тогдашних Соединенных Штатов. Кэролин Бессет, которая шла на пластические операции и молчание ради имиджа "королевской невесты", но погибла в авиакатастрофе из-за рискованного поведения Джона-младшего за штурвалом.

Книга раскрывает и более темные сюжеты. Например, о Розмари Кеннеди, которую отец обрек на лоботомию, ведь ее "странности" угрожали амбициям братьев, и о Мэри Кеннеди, доведенную, согласно некоторым свидетельствам, до самоубийства. Автор возвращает этим женщинам субъектность, которой их лишили, превратив в "приложения" к знаменитой фамилии.

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Взгляд на то, как строятся мифы

И все же наибольший потенциал "Не спрашивайте" – не в самих биографиях, а в исследовании "анатомии" замалчивания и давления. Каллаган описывает своеобразное неформальное соглашение между властными структурами, частью прессы и самими Кеннеди: все, что не подпадало под канон добродетели и гламура, подлежало затиранию.

Женская боль превратилась в "проклятие Кеннеди", которое будто постигает женщин – этот удобный фатализм с долей мистики долгое время служил маской для токсичной маскулинности и хищнического поведения.

Наиболее жутко осознавать то, что этот механизм держался на эмоциональной инвестиции общества. Либеральные элиты нуждались в Кеннеди как в символе перемен и сознательно закрывали глаза на обратную сторону их успеха.

Трещина в образе "королевской семьи" появилась только после движения #MeToo, когда ностальгию начало замещать осознание системной безнаказанности. Но мифы не развеиваются за день: новый сериал Райана Мерфи о Джоне-младшем и Кэролин снова подает зрителю сказку о трагической любви под давлением медиа – с избытком гламура и без разговора о дисбалансе власти.

Именно ввиду смещения акцентов и рассмотрения механизмов общественного замалчивания "Не спрашивайте. Клан Кеннеди и женщины, которых они уничтожили" может стать одной из самых громких книг последних лет. Она работает одновременно как журналистская расплата, комментарий о природе власти и попытка восстановить справедливость.

Это текст, который заставляет ставить неудобные вопросы не только идолам прошлого, но и нашей привычке романтизировать тех, кто умеет искусно манипулировать собственным имиджем.