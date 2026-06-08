Dark romance, cozy fiction, dark academia или честные романы о поколении, которое выросло перед телевизором, – современное чтение все больше становится способом сказать что-то о себе без слов. Вместе с Yakaboo мы собрали пять книг в жанрах, которые прямо сейчас больше всего обсуждают книжные соцсети.

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Леди похоронного бюро

Клэр Свинарски

Cozy mystery – жанр, который сейчас читают все, кто устал от жестких триллеров, но все еще хочет эмоций

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Пока одни читают дарк-романы и триллеры о маньяках, другие массово возвращаются к cozy fiction – книг, которые дают ощущение тепла, безопасности и человечности. Именно поэтому романы о маленьких городках, семейные тайны, еду и сообщество сейчас так активно завоевывают BookTok и книжные инстаграм-блоги.

Леди похоронного бюро / фото Yakaboo

"Леди похоронного бюро" Клэр Свинарски – именно такая история. Здесь есть семейная драма, романтическая линия, кризис взросления и атмосфера маленького американского городка, где все знают друг друга. Но главное – это ощущение эмоционального уюта, которое эта книга оставляет после себя. Это тот тип романа, который читают в кафе, в метро по дороге домой или вечером под пледом, когда хочется немного выдохнуть от реальности, но не потерять ощущение жизни.

В темноте. Свет погас

Навесса Аллен

Dark romance – жанр, из-за которого BookTok уже несколько лет не может успокоиться

Dark romance давно перестал быть нишевым жанром и превратился в один из главных книжных трендов соцсетей. Именно такие романы сегодня чаще всего становятся вирусными в тиктоке: напряженные, провокационные, с опасным влечением, морально неоднозначными героями и атмосферой постоянного риска.

В темноте. Свет погас / фото Yakaboo

"В темноте" Навесси Аллен работает именно на этом сочетании: напряжения, тревоги и игры между фантазией и реальной опасностью. В центре истории – медсестра, которая после изнурительных изменений прячется от реальности в мире анонимных онлайн-фантазий, но постепенно граница между безопасным сценарием и настоящей жизнью начинает стираться.

Роман исследует современную культуру желания, зависимости от внимания и эмоциональной интенсивности, которая сегодня все чаще становится главной валютой романтической культуры. Это книга для тех, кто хочет читать что-то острое, темное и очень "в теме" современных читательских трендов.

Горящая библиотека

Гилли Макмиллан

Dark academia окончательно стала мейнстримом

Несколько лет назад dark academia была нишевым жанром для Tumblr и очень "своих" читателей, а сейчас это один из самых узнаваемых книжных трендов соцсетей. Старинные библиотеки, закрытые сообщества, тайные знания, рукописи и опасные интеллектуальные игры – именно эта эстетика сегодня массово захватывает читательский тикток и инстаграм.

Горящая библиотека / фото Yakaboo

"Горящая библиотека" Гилли Макмиллан сочетает все, за что любят жанр: атмосферу академической тайны, исторический детектив, женские секретные общества и напряжение триллера. В центре сюжета – загадочный манускрипт, древние конфликты и молодая исследовательница, которая постепенно оказывается внутри опасной игры за знания и власть.

Роман балансирует между современностью и прошлым, между научным интересом и почти мистической одержимостью текстами и архивами. Это именно тот тип книги, который сейчас читают все, кто любит сочетание интеллектуального вайба, готической атмосферы и напряженного сюжета.

Академия Данбридж

Сара Шпринц

Campus romance – жанр, который вернул моду на школы-интернаты и большие эмоции

Campus romance и new adult сейчас переживают новый взрыв популярности – особенно после того, как BookTok снова влюбился в истории о школах, кампусы, первые взрослые чувства и драматические романтические линии.

"Академия Данбридж" работает именно на этом вайбе: Шотландия, закрытый кампус, харизматичный парень, новенькая девушка с собственной тайной и ощущение, что жизнь вот-вот станет совсем другой. Эмма приезжает в академию не за любовью, а за ответами о собственной семье, но очень быстро история превращается в эмоциональный роман о близости, выбор и первое серьезное чувство.

Академия Данбридж / фото Yakaboo

Такие книги сегодня читают из-за атмосферы – дождливую, романтическую, немного кинематографическую – и из-за возможности ненадолго вернуться в мир, где чувства кажутся максимально интенсивными. Это один из главных comfort-жанров современных книжных соцсетей: эмоциональный, красивый и созданный для того, чтобы читатель полностью выпал из реальности на несколько вечеров.

До свидания, телевидение

Эмма Антонюк

Nostalgia fiction / media novel – тренд на честные романы о поколении, которое выросло перед экраном

В последние годы все популярнее становятся книги, которые переосмысливают взросление поколения, сформированного телевидением, поп-культурой и постсоветской реальностью. Именно поэтому новый роман журналистки и медиаменеджера Эммы Антонюк уже привлекает внимание читателей: это не просто художественная история, а очень узнаваемый взгляд человека изнутри медиамира.



До свидания, телевидение / фото Yakaboo

Главная героиня Вера растет в семье, где телевизор определяет реальность, а любовь нужно заслужить успехом и правильностью. Попав в мир регионального телевидения, она постепенно видит его без глянца – с компромиссами, манипуляциями, абсурдом и постоянной борьбой за право быть заметной.

Такие романы сегодня особенно резонируют, потому что сочетают личную историю с очень знакомым коллективным опытом поколения. А еще это тот тип современной прозы, который активно цитируют и обсуждают в соцсетях – из-за честности, самоиронии и чувства: "боже, да мы все немного так выросли".