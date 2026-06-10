Бестселер New York Times і Sunday Times з'явився в українському перекладі завдяки видавництву #книголав і не лише переповів сімейну хроніку однієї з найвпливовіших сімей світу, а й поставив незручне питання: чому долі жінок, які опинялися поруч із Кеннеді, мовчали десятиліттями?

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Символ епохи й недоторканність еліт

Понад п'ятдесят років прізвище Кеннеді в американській масовій свідомості асоціювалося з багатством, прогресом і бездоганною репутацією. Після вбивства Джона у 1963 році його адміністрацію почали називати "Камелотом", а самого експрезидента змальовували як героя та мученика. За підтримки Жаклін цей образ ідилічного правління швидко закріпився й згодом постав у формі міфу про "втрачену невинність Америки".

Каллаган показує, як ця міфологія не лише тиснула на емоції виборців, а й живила безкарність. Зради, недбалість і зловживання владою чоловіками клану роками подавалися як "чарівні витівки" та "прояви харизми".



"Не питайте. Клан Кеннеді й жінки, яких вони знищили" / фото #книголав

"Щит прізвища" діяв майже безвідмовно: Тед Кеннеді зберіг вплив у Сенаті попри загибель Мері Джо Копечне в його автівці, а сучасний міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший збудував кар'єру передусім на спадку попередників, заховавши в його тіні сімейне насильство й подекуди середньовічні погляди. Історія, яку подає авторка "Не питайте", показує, як еліти конструюють власний імунітет – не лише від кримінальної відповідальності, а й від медійних наслідків.

Повернення до жіночого болю

Найважливіше, що робить ця книга, – зміщення фокусу. Каллаган переводить світло прожектора з політичних досягнень чоловіків і спрямовує його на жінок, чиї імена згадують набагато рідше, ніж вони того заслуговують. Жаклін, яку запам'ятали передусім як "захисницю сімейної честі" й поховали поряд із чоловіком, який зраджував їй незліченну кількість разів.

Мерилін Монро, чий образ преса зводила до "палкої коханки", хоча її стосунки з братами Кеннеді нагадували радше небезпечну гру з двома найвпливовішими чоловіками тогочасних Сполучених Штатів. Керолін Бессет, яка йшла на пластичні операції та мовчання заради іміджу "королівської нареченої", але загинула в авіакатастрофі через ризиковану поведінку Джона-молодшого за штурвалом.

Книга розкриває й темніші сюжети. Наприклад, про Розмарі Кеннеді, яку батько прирік на лоботомію, адже її "дивацтва" загрожували амбіціям братів, та про Мері Кеннеді, доведену, згідно з деякими свідченнями, до самогубства. Авторка повертає цим жінкам суб'єктність, якої їх позбавили, перетворивши на "додатки" до славетного прізвища.

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Погляд на те, як будуються міфи

Та все ж найбільший потенціал "Не питайте" – не в самих біографіях, а в дослідженні "анатомії" замовчування й тиску. Каллаган описує своєрідну неформальну угоду між владними структурами, частиною преси й самими Кеннеді: усе, що не підпадало під канон доброчесності та гламуру, підлягало затиранню.

Жіночий біль перетворився на "прокляття Кеннеді", яке ніби спіткає жінок – цей зручний фаталізм із долею містики довгий час слугував маскою для токсичної маскулінності й хижацької поведінки.

Найбільш моторошно усвідомлювати те, що цей механізм тримався на емоційній інвестиції суспільства. Ліберальні еліти потребували Кеннеді як символу змін і свідомо заплющували очі на зворотний бік їхнього успіху.

Тріщина в образі "королівської родини" з'явилася лише після руху #MeToo, коли ностальгію почало заміщувати усвідомлення системної безкарності. Але міфи не розвіюються за день: новий серіал Раяна Мерфі про Джона-молодшого й Керолін знову подає глядачеві казку про трагічну любов під тиском медіа – з надлишком гламуру й без розмови про дисбаланс влади.

Саме з огляду на зміщення акцентів і розгляд механізмів суспільного замовчування "Не питайте. Клан Кеннеді й жінки, яких вони знищили" може стати однією з найгучніших книжок останніх років. Вона працює одночасно як журналістська розплата, коментар про природу влади та спроба відновити справедливість.

Це текст, який змушує ставити незручні питання не лише ідолам минулого, а й нашій звичці романтизувати тих, хто вміє майстерно маніпулювати власним іміджем.