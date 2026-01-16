Бергамот имеет размер апельсина, а при созревании отличается зеленовато-желтым цветом, пишет 24 Канал со ссылкой на Bergamot Australia.

Что такое бергамот?

Кожура бергамота – тонкая и бугристая, а внутри находится кислая мякоть. Он является плодом растения цитрусовых, гибридом лимона и померанца (горького апельсина). Бергамот имеет настолько яркий аромат цитрусовых, цветочных и пряных нот, что без него не обходятся в парфюмерии.

Именно бергамот является ключевым ингредиентом в создании чая "Эрл Грэ", придавая напитку заметно выраженного цитрусового вкуса. Цедру и сок бергамота добавляют в различные маринады и соусы, а также десерты.

Чем полезен бергамот?

Эфирное масло бергамота используют в ароматерапии. Оно обладает успокаивающими свойствами и улучшает настроение. Кроме того, плод имеет высокое содержание витаминов С. Среди всех 42 видов цитрусовых именно бергамот имеет самый высокий процент витамина С.



Кожуру бергамота высоко ценят / Фото Getty Images

Бергамот культивируют 400 лет ради знаменитого "зеленого золота" – драгоценной кожуры, которая используется для ароматического эфирного масла. До сих пор плод пользуется спросом как важный элемент для самых дорогих духов в мире.

За последние несколько десятилетий фрукт стал важным благодаря своим полезным свойствам для здоровья и хорошего самочувствия, поэтому считается очень ценным.

Как появился бергамот?

Происхождение бергамота окутано различными мифами, пишет Paper & Tea. Плод родом из Азии, но попал в Европу либо через средневековые крестовые походы, или с самим Христофором Колумбом.

Его появление является загадкой для исследователей. Он мог быть намеренно выведенным или случайно найденным. Этим плодом восхищались еще в древнем Китае, Индии и Греции. Считалось, что плод обладает целебными свойствами, поэтому его использовали в бальзамах и для различных церемониальных целей.

Ласково бергамот называют "принцессой цитрусовых". Он выращивается только на узкой, 70-километровой прибрежной полосе на юге Италии в регионе Калибрия, которая имеет лучшие климатические условия.

Чтобы вкус чая стал еще более совершенным, издание Business Insider советует добавлять несколько листочков мяты, сорванные листья базилика или несколько кусочков ягод. В зимнюю пору они могут быть сублимированными, поэтому в горячем напитке раскроют свой вкус.

