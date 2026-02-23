Все потому, что срок годности на упаковке часто лишь указывает на период сохранения качества и питательной ценности, пишет Food & Wine.
Соевый соус
Неоткрытая бутылка соевого соуса может годами стоять в кладовке без потери качества. После открытия же его лучше использовать в течение примерно трех лет.
Соевый соус / Фото Unsplash
Вустерширский соус
Благодаря высокому содержанию соли и кислоты, которые естественно консервируют продукт, неоткрытый вустерширский соус способен храниться до пяти лет.
Вустерширский соус / Фото Unsplash
Сахар
Если хранить сахар в сухом месте и не допускать попадания влаги, он практически не имеет ограничений по сроку годности и может стоять годами.
Сахар / Фото Unsplash
Рис
Белый рис при надлежащих условиях хранения может оставаться пригодным неограниченное время. Зато коричневый и цельнозерновой рис желательно использовать в течение шести месяцев, поскольку он является менее обработанным.
Рис / Фото Unsplash
Сушеные овощи
Обезвоженные или сублимированные овощи – например, чипсы из капусты кейлу или зеленая фасоль – могут храниться до восьми лет. Отсутствие влаги значительно продлевает их срок годности.
Сушеные овощи / Фото Unsplash
Арахис
Неоткрытый арахис может храниться около двух лет. Это касается и обычной арахисовой пасты с добавлением сахара и стабилизаторов, которые продлевают его срок хранения.
Арахис / Фото Unsplash
Рыбные консервы
Консервированный тунец, лосось или сардины обычно пригодны до трех лет от даты производства. Во время консервирования воздух удаляют, продукт герметично закрывают и термически обрабатывают, что уничтожает микроорганизмы и предотвращает попадание новых бактерий.
Рыбные консервы / Фото Unsplash
Кукурузный крахмал
При правильном хранении кукурузный крахмал также может храниться практически бессрочно.
Кукурузный крахмал / Фото Unsplash
Почему мед никогда не портится?
Как пишет BBC Science Focus, общеизвестно, что мед способен храниться тысячелетиями. Его даже находили в гробницах Древнего Египта. Такая долговечность объясняется особенностями того, как пчелы производят этот продукт.
Пчелы-сборщики приносят сладкий нектар из цветов в улей, где передают его другим рабочим пчелам. Те многократно глотают и снова выделяют жидкость, постепенно уменьшая содержание воды в ней.
В процессе ферменты в их желудке превращают глюкозу в глюконовую кислоту и перекись водорода, что обеспечивает меду кислую среду и добавляет антибактериального эффекта.
Когда нектар попадает в соты, пчелы активно обмахивают его крыльями, ускоряя испарение лишней влаги. Сочетание низкого уровня воды и повышенной кислотности создает условия, в которых бактерии просто не способны размножаться.
Дополнительную защиту обеспечивает перекись водорода. Именно поэтому мед может оставаться пригодным чрезвычайно долго.
Какие продукты были популярны в Средневековье?
В Средневековье рацион людей существенно отличался от современного. Основу питания составляли злаки – пшеница, ячмень, рожь и овес, из которых готовили популярную кашу фрутменти.
Она имела две версии: простую для крестьян на молоке или бульоне и более изысканную для состоятельных с добавлением яиц, сахара, шафрана и апельсиновой воды. Также распространенными были мясные или рыбные ухи под названием "бруе" и закрытые пироги с разнообразной начинкой, которые часто подавали на банкетах.
Среди деликатесов можно было встретить павлинов, фазанов и даже лебедей. Во время трапезы воду пить не советовали, отдавая предпочтение вину или пряному напитку гипокрасу с имбирем, корицей, калганом и гвоздикой.