Ноутбуки MacBook Air всегда предлагали сбалансированную производительность, но традиционно уступали Windows-моделям в "сырых" характеристиках. Ситуация частично изменилась с появлением чипов серии M, в частности M5, которые приблизили Apple к конкурентам в своем ценовом сегменте. Впрочем, даже сейчас на рынке есть более доступные модели, превосходящие Air в конкретных сценариях – прежде всего в гейминге и длительных нагрузках. Об этом пишет BGR.

Есть ли более дешевые ноутбуки, которые превосходят MacBook Air?

Главное ограничение MacBook Air – отсутствие активного охлаждения. Из-за этого устройство может снижать производительность во время долгих или ресурсоемких задач, чтобы избежать перегрева. В результате даже версия с более мощным графическим ядром демонстрирует скромные результаты в играх по сравнению с ноутбуками с дискретной видеокартой.

Одним из таких вариантов является MSI Katana 15 HX. Этот ноутбук оснащен процессором Intel i7 и видеокартой RTX 5050, что позволяет значительно опережать MacBook Air в гейминге. Например, в тяжелых играх на максимальных настройках он может выдавать около 75 кадров в секунду, тогда как Air едва достигает 20 FPS. Даже в синтетических тестах разница существенная – более 17 тысяч баллов против примерно 11,6 тысяч у MacBook.

Еще один сильный конкурент – Asus TUF Gaming A16. Он работает на процессоре Ryzen 7 и оснащен графикой Radeon RX 7700S. Благодаря этому ноутбук демонстрирует стабильно высокую производительность даже в сложных играх. В том же Cyberpunk 2077 он может показывать около 70 FPS на ультра-настройках, тогда как MacBook Air не дотягивает даже до 40 FPS на высоких параметрах.

Интересным компромиссом является Lenovo LOQ 15. Эта модель немного слабее других вариантов в списке, но все равно опережает MacBook Air в гейминге. Она оснащена Ryzen 7 и RTX 5050, имеет 16 ГБ оперативной памяти и даже 1 ТБ накопителя. В тяжелых играх ноутбук держит 60–70 FPS на максимальных настройках, тогда как MacBook Air значительно отстает.

Как пишет PCmag, для тех, кто ищет более универсальный вариант, подойдет Acer Nitro V 16 AI. Кроме процессора Ryzen и видеокарты RTX, он получил отдельный NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом. В гейминге этот ноутбук также показывает лучшие результаты, чем MacBook Air – более 60 FPS на ультра-настройках. В то же время в повседневных задачах он не так сильно уступает, как другие геймерские модели.

В итоге, MacBook Air остается хорошим выбором для офисной работы и базовых задач, но если приоритет – производительность в требовательных программах или играх, более дешевые Windows-ноутбуки часто выглядят выгоднее. Они предлагают больше "железа" за те же деньги, хотя и имеют свои компромиссы – в частности больший вес и меньшую автономность.