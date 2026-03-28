Среди большого количества программ для macOS есть несколько решений, которые отличаются практичностью и влиянием на повседневную работу. Вот три приложения, которые могут стать полезным дополнением для любого MacBook. Об этом пишет BGR.

Какие приложения действительно стоит установить?

Portal – для концентрации и отдыха. Portal сочетает инструмент производительности с эффектом "виртуального побега". Приложение позволяет погрузиться в различные природные локации – от гор до океанов – которые заменяют фон рабочего стола и создают атмосферу для сосредоточения, отдыха или даже медитации.

Одна из ключевых идей разработчиков – помочь пользователю почувствовать связь с природой, что может улучшить концентрацию и снизить уровень стресса. Дополнительно функция Circadian Flow подстраивает сцены во время суток, синхронизируя их с часовым поясом пользователя.

Приложение доступно в Mac App Store с бесплатным пробным периодом и платной подпиской.

ChatGPT – универсальный помощник на каждый день. ChatGPT уже стал повседневным инструментом для многих пользователей Mac. Его используют для обучения, анализа данных, создания текстов, кода или подведения итогов встреч.

Как пишет Medium, версия для macOS удобна тем, что позволяет быстро получать доступ к предыдущим диалогам, интегрируется с другими сервисами и поддерживает кастомные GPT для специализированных задач.

Базовые функции доступны бесплатно, но существуют и платные тарифы с расширенными возможностями и меньшими ограничениями.

Opera One – браузер с фокусом на многозадачность. Opera One – это альтернатива привычным браузерам, которая делает акцент на удобной работе с вкладками. Обновление R3 добавило функции с искусственным интеллектом, которые могут взаимодействовать с открытыми вкладками – например, отвечать на вопросы или находить нужные данные.

Среди самых полезных возможностей – Split View, что позволяет открывать несколько вкладок рядом в одном окне. Это удобнее, чем работать с несколькими окнами одновременно, особенно на больших дисплеях.

Браузер также имеет модульный интерфейс с боковой панелью для быстрого доступа к веб-сервисам. Приложение бесплатное и регулярно получает обновления.