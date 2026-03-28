Серед великої кількості програм для macOS є кілька рішень, які вирізняються практичністю і впливом на повсякденну роботу. Ось три додатки, які можуть стати корисним доповненням для будь-якого MacBook. Про це пише BGR.

Які додатки справді варто встановити?

Portal – для концентрації та відпочинку. Portal поєднує інструмент продуктивності з ефектом "віртуальної втечі". Додаток дозволяє зануритися у різні природні локації – від гір до океанів – які замінюють фон робочого столу і створюють атмосферу для зосередження, відпочинку або навіть медитації.

Одна з ключових ідей розробників – допомогти користувачу відчути зв’язок із природою, що може покращити концентрацію і знизити рівень стресу. Додатково функція Circadian Flow підлаштовує сцени під час доби, синхронізуючи їх із часовим поясом користувача.

Додаток доступний у Mac App Store з безкоштовним пробним періодом і платною підпискою.

ChatGPT – універсальний помічник на кожен день. ChatGPT вже став повсякденним інструментом для багатьох користувачів Mac. Його використовують для навчання, аналізу даних, створення текстів, коду або підсумків зустрічей.

Як пише Medium, версія для macOS зручна тим, що дозволяє швидко отримувати доступ до попередніх діалогів, інтегрується з іншими сервісами та підтримує кастомні GPT для спеціалізованих задач.

Базові функції доступні безкоштовно, але існують і платні тарифи з розширеними можливостями та меншими обмеженнями.

Opera One – браузер із фокусом на багатозадачність. Opera One – це альтернатива звичним браузерам, яка робить акцент на зручній роботі з вкладками. Оновлення R3 додало функції зі штучним інтелектом, які можуть взаємодіяти з відкритими вкладками – наприклад, відповідати на запитання або знаходити потрібні дані.

Серед найкорисніших можливостей – Split View, що дозволяє відкривати кілька вкладок поруч в одному вікні. Це зручніше, ніж працювати з кількома вікнами одночасно, особливо на великих дисплеях.

Браузер також має модульний інтерфейс із боковою панеллю для швидкого доступу до вебсервісів. Додаток безкоштовний і регулярно отримує оновлення.