Американская компания Metalenz представила систему распознавания лиц Polar ID, которая может кардинально изменить дизайн современных смартфонов, пишет Wired. Ее главная особенность – возможность скрыть большинство аппаратных компонентов под OLED-дисплеем, избавившись от вырезовов, "челок" и отверстий.

Как работает невидимое распознавание лица и когда его ждать?

В основе технологии лежат оптические метаповерхности – это плоские линзы с наноструктурами, которые способны управлять светом и направлять его на сенсоры. Благодаря этому Polar ID использует значительно более компактный модуль, чем в традиционных системах распознавания лица, в частности таких, как Face ID от Apple.

Ключевым элементом является анализ поляризации света. Система не просто "видит" лицо, а определяет, как свет отражается от его поверхности. Это позволяет точно отличить реального человека от подделок – например, силиконовых масок или 3D-моделей. Именно этот подход обеспечивает уровень безопасности, сопоставим с решением Apple, но без необходимости в видимых датчиках.

Еще одно важное преимущество – работа в темноте. В отличие от камерных систем, которые используются, например, в Google Pixel, новая технология не зависит от освещения и обеспечивает стабильное распознавание при любых условиях.

Насколько точно все работает?

Несмотря на то, что сенсоры скрываются под дисплеем, это почти не влияет на точность. В демонстрациях разница в качестве сбора данных между открытым и "замаскированным" модулем была минимальной.

PolarID продемонстрировал отличные результаты во время тестирования / Фото metalenz

Это существенно отличает Polar ID от подэкранных фронтальных камер, которые уже используются, например, в Samsung Galaxy Z Fold, но страдают от заметной потери качества изображения.

Для интеграции технологии в дисплей нужно лишь сделать тоньше определенный участок OLED-панели. Других серьезных изменений в конструкции не предвидится.

Когда это можно будет увидеть в смартфонах?

Компания уже несколько лет сотрудничает с Qualcomm, и теперь технология фактически готова к коммерческому запуску. По предварительным планам, первые устройства с Polar ID могут появиться в 2027 году – это будут смартфоны и ноутбуки. Полноценная подэкранная реализация ожидается примерно в 2028 году.

В то же время появление этой разработки происходит на фоне задержек в Google, которая также работает над собственной системой подэкранного распознавания лица. Внутренний проект под названием Project Toscana планировался для Pixel 11, однако по последним данным, компания не успеет реализовать эту технологию в новом поколении устройств, пишет 9to5google.

Что за Project Toscana?

Project Toscana это кодовое название собственной технологии распознавания лица нового поколения от Google. Она рассматривается как серьезное обновление Face Unlock для смартфонов Pixel и даже Chromebook.

Известно, что система уже тестировалась на прототипах устройств – как на смартфонах с классическим отверстием под фронтальную камеру, так и на ноутбуках, пишет Privacy Guides. Участники тестирования отмечают, что она работает так же быстро, как Face ID, и стабильно функционирует при различных условиях освещения, включая темноту.

Главное отличие Project Toscana от нынешних решений Google – переход от обычной камеры к полноценной 3D-биометрии. По предварительным данным, технология использует инфракрасные сенсоры, что позволяет создавать объемную карту лица и значительно повышает уровень безопасности, объясняет Android Authority.

Это не первая попытка Google внедрить подобный подход. Еще в Pixel 4 компания использовала сложную систему из инфракрасных камер и сенсоров, но впоследствии отказалась от нее. Теперь Project Toscana фактически возвращает эту идею, но в более компактном виде – без больших вырезовов в дисплее.

Удастся ли перегнать Apple?

В свое время Apple задала высокий стандарт безопасности благодаря Face ID, но ценой этого стали заметные элементы на дисплее. В то же время большинство Android-смартфонов полагается или на подэкранные сканеры отпечатков пальцев, или на менее защищенное 2D-распознавание через фронтальную камеру.

На этом фоне Polar ID выглядит как компромисс, которого давно не хватало: высокая безопасность без ущерба для дизайна. То же можно было бы сказать и о Project Toscana, однако пока утверждать наверняка трудно.

Если любая из этих технологий оправдает ожидания, она может задать новый стандарт для всей индустрии, а Apple потеряет одно из важных преимуществ своих девайсов.