По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года Apple iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в мире, заняв около 6% глобальных продаж в штуках. Более того – вся тройка лидеров состоит исключительно из новой линейки Apple: следом идут iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.

Смотрите также Гонка гигагерцов: лучшие Android-смартфоны с самыми быстрыми процессорами в 2026 году

Такая концентрация в топе стала беспрецедентной: всего десять самых популярных моделей обеспечили 25% всех мировых продаж – это рекорд для первого квартала за всю историю наблюдений.

Кстати, недавно Apple обнародовала собственные финансовые результаты по итогам второго квартала 2026 года. Компания отчиталась о существенном росте доходов, главным драйвером которых стал именно iPhone 17.

Почему базовый iPhone стал лидером продаж?

Аналитики объясняют успех базовой модели просто – она стала значительно ближе к версиям Pro. Старший аналитик Харшит Растоги (Harshit Rastogi) отметил, что смартфон получил больший объем памяти, улучшенную камеру и высокую частоту обновления дисплея. Это фактически размыло границу между стандартной и премиальной версиями.

В Китае, США и Южной Корее смартфон показал двузначный рост продаж в годовом измерении, а в Южной Корее они выросли втрое за квартал,

– подчеркнул Растоги.

По его словам, модели Pro удерживают позиции благодаря еще лучшим камерам, аккумуляторам и новым дизайнерским решениям.

А что там с Android-смартфонами?

Пока Apple доминирует в верхней части рейтинга, Android-сегмент выглядит более раздробленным. Самым успешным среди них стал Samsung Galaxy A07 4G, который возглавил продажи среди Android-устройств.

Его популярность обеспечили рынки Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, где пользователи особенно ценят долговременную поддержку – модель получила шесть лет обновлений системы и безопасности.

В целом сразу пять позиций в топ-10 заняли смартфоны серии Galaxy A, что свидетельствует о стабильном спросе в бюджетном сегменте.

В то же время флагман Samsung Galaxy S26 Ultra немного не дотянул до десятки, хотя старт продаж у него оказался сильнее, чем у предшественника. Устройство отличается новыми AI-функциями и экраном с режимом защиты приватности.

Единственным представителем Xiaomi в рейтинге стал Xiaomi Redmi A5 – самый доступный смартфон в десятке, который стабильно продается на развивающихся рынках,.

Аналитик Карн Чаухан (Karn Chauhan) прогнозирует, что тренд только усилится:

В 2026 году доля десяти самых популярных моделей возрастет. Ожидаемое сокращение рынка сильнее ударит по массовому сегменту, тогда как премиальные смартфоны продолжат укреплять свои позиции.

Это может означать изменение стратегии производителей: вместо погони за объемами они все чаще делают ставку на более дорогие устройства с более высокой маржинальностью. На фоне дефицита памяти и роста стоимости компонентов покупатели все чаще выбирают проверенные бренды – и именно это сейчас играет в пользу Apple.

Почему все вдруг выбирают "простой" iPhone?

Еще несколько лет назад базовый iPhone воспринимали как компромисс. Это был подходящий вариант для тех, кто хочет попробовать экосистему Apple, но не готов платить больше. С выходом iPhone 17 эта логика фактически исчезла.

Сегодня его покупают не потому, что дешевле, а потому, что его функций более чем достаточно. И это, пожалуй, главное изменение. Для большинства пользователей смартфонов нужно не так уж и много: камера для соцсетей, мессенджеры, более-менее качественное видео, функции для работы. И базовая модель закрывает все эти задачи практически без всяких компромиссов.

Интересно и то, что среди покупателей смартфонов Apple становится больше тех, кто переходит с Android. Для них именно стартовая модель была удобной точкой входа в экосистему, но теперь это смартфон, который умеет все.

В то же время значительная часть покупателей – это люди, которые просто обновляют старые iPhone и получают заметный скачок в скорости и качестве фото.

На этом фоне iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max уже не выглядят такими привлекательными покупками. Да, они лучше, но не настолько, чтобы это почувствовали все. Разница в камере или материалах важна для энтузиастов и тех, кто профессионально работает с контентом, но для повседневного использования она часто просто не критична. А разница в цене более чем ощутима.

Новая стратегия Apple?

Похоже, Apple это прекрасно понимает. Компания постепенно "подтягивает" базовые модели до уровня, который еще недавно был доступен лишь у Pro. Учитывая то, что продажи смартфонов больше не растут так быстро, это логичный ход.

Есть еще один неочевидный фактор – это подорожание компонентов. Память и другие ключевые детали становятся дороже, и это бьет по всему рынку, касаясь больше компьютерной техники, но также не минуя смартфоны. Меньшим брендам сложнее держать цены, а большим выгоднее продавать дорогие модели с лучшей маржой.

Именно поэтому в последнее время все больше аналитиков склоняются к мнению, что рынок бюджетных смартфонов может исчезнуть или же претерпеть серьезные изменения.