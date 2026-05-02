Какие технические решения сделали смартфоны 2026 года лидерами рынка?

По состоянию на конец апреля 2026 года основными двигателями индустрии стали новейшие чипсеты от компаний Qualcomm и MediaTek. Главными фаворитами среди процессоров являются Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Gen 5, тогда как MediaTek Dimensity 9500 выступает их самым серьезным конкурентом. Эти платформы позволили создать устройства, сочетающие чрезвычайную скорость работы с энергоэффективностью, пишет 24 Канал.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Одним из самых заметных представителей нового поколения стал Samsung Galaxy S26 Ultra, который официально представили в феврале 2026 года по цене 1 299 долларов. Смартфон получил специальную версию процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, построенную на кастомной архитектуре Oryon. Частота этого чипа достигает впечатляющих 4,6 гигагерца.

Благодаря 12 гигабайтам скоростной оперативной памяти и усовершенствованной системе охлаждения с испарительной камерой, аппарат легко справляется со сложными алгоритмами искусственного интеллекта и тяжелым режимом многозадачности без перегрева.

Oppo Find X9 Ultra

Китайские бренды также вывели на глобальный рынок свои амбициозные проекты. Oppo Find X9 Ultra, стоимость которого составляет около 1 715 долларов, стал первым устройством компании такого класса за пределами Китая.

Мощность Snapdragon 8 Elite Gen 5 здесь используется не только для общей скорости, но и для обработки изображений в реальном времени с двух сенсоров по 200 мегапикселей каждый. Чтобы обеспечить стабильную работу такой системы в течение дня, производитель установил аккумулятор емкостью 7 050 миллиампер-часов.

Vivo X300 Ultra

Аналогичную мощность демонстрирует и Vivo X300 Ultra, ориентировочная цена которого достигает 2 000 долларов. Этот флагман оснащен камерами, созданными совместно с Zeiss, и использует нейронный двигатель процессора для вычислительной фотографии. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Ватт, что позволяет мгновенно восстанавливать энергию.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra предлагает пользователям AMOLED-экран с частотой обновления 120 герц. При цене около 1 100 долларов он способен записывать видео в формате 8K в реальном времени благодаря все тому же Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство имеет батарею на 6 000 миллиампер-часов и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Ватт.

iQOO 15 Ultra

Отдельную нишу занимают игровые смартфоны. iQOO 15 Ultra, выпущен по цене примерно 798 долларов, сочетает основной процессор Qualcomm со специальным "киберспортивным" чипом Q3. Это позволяет масштабировать изображение до 2K и интерполировать кадры до 120 кадров в секунду.

Для предотвращения термического тротлинга разработчики применили систему Ice Dome с активным вентилятором на 59 лопастей, а продолжительность игровых сессий обеспечивает аккумулятор емкостью 7 400 миллиампер-часов.

Motorola Signature

Для тех, кто предпочитает утонченный стиль без лишнего программного обеспечения, была представлена Motorola Signature. Устройство толщиной всего 6,99 миллиметра работает на базе Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой 3,8 гигагерца. При цене 999 долларов этот смартфон предлагает почти "чистый" Android, что позволяет аппаратной части работать на полную мощность.

Redmi K90 Max

Интересным игроком на рынке стал Redmi K90 Max, который пока доступен только в Китае по цене около 485 долларов. Это редкий пример смартфона на базе MediaTek Dimensity 9500 с активным охлаждением в виде встроенного вентилятора.

Его главной особенностью является рекордная батарея емкостью 8 550 миллиампер-часов, что делает его одним из самых автономных флагманов современности.