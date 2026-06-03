Польское правительство одобрило законопроект, который предусматривает полный запрет использования смартфонов и умных часов в школах для учащихся младше 16 лет. Документ еще должен пройти рассмотрение в парламенте и получить подпись президента Польши Кароль Навроцкий. Об этом пишет Engadget.

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Какие ограничения хотят ввести для школьников?

Если закон вступит в силу, ученики не смогут пользоваться своими устройствами в течение всего учебного дня. Ограничение будет распространяться не только на уроки, но и на перерывы, кружки и другие внеклассные мероприятия, которые проходят на территории школы.

В то же время школьникам не будут запрещать приносить телефоны или смарт-часы с собой. Учебные заведения будут обязаны организовать специальные места для хранения гаджетов, где дети будут оставлять свои устройства до завершения занятий. В случае окончательного принятия закон должен вступить в силу с началом нового учебного года – 1 сентября.

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Инициатором изменений выступило правительство во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Объясняя необходимость новых правил, глава правительства признал, что предложенное решение не является идеальным, однако назвал проблему зависимости детей от смартфонов и интернета слишком серьезной, чтобы ее игнорировать.

"Мы предлагаем запрет на использование мобильных телефонов во время уроков и перерывов в начальных школах. Это не идеальное решение, мы не имеем относительно этого никаких иллюзий, но мы должны реагировать на эту серьезную проблему, которой является зависимость от телефонов и интернета", – заявил Дональд Туск.

Правительство считает, что ограничения помогут детям больше сосредотачиваться на учебе и живом общении со сверстниками. Новые правила не будут распространяться на учителей и других работников школ. Также исключения предусмотрены для детей с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями. Например, ученики, которым необходимо контролировать уровень сахара в крови с помощью электронных устройств, смогут и в дальнейшем пользоваться необходимыми гаджетами. Кроме того, школьники будут иметь возможность получить доступ к телефону в чрезвычайных ситуациях.

Польша следует примеру других стран

Если закон будет принят, Польша присоединится к группе государств, которые уже ограничили использование смартфонов в школах. Италия ввела аналогичные правила еще в 2024 году, а позже распространила их и на старшеклассников. В марте 2026 года подобные ограничения начали действовать в Южной Корее.

Сторонники запретов часто ссылаются на результаты исследований из Нидерландов. Согласно им, после введения ограничений на использование смартфонов в классах улучшились концентрация учеников и социальная атмосфера в школах. Кроме школьной реформы, польское правительство поддержало еще один законопроект, направленный на защиту детей в интернете.

Документ предусматривает обязательное внедрение систем проверки возраста на сайтах, которые распространяют контент для взрослых. Цель нововведения – не допустить доступа несовершеннолетних к порнографическим материалам.

Подобная практика уже используется в ряде стран. Первым государством, которое ввело обязательную проверку возраста для доступа к онлайн-порнографии, стала Великобритания. С тех пор аналогичные требования появились в других регионах мира и в ряде американских штатов.

Курс на более жесткий контроль цифровой среды

Последние решения польского правительства демонстрируют общеевропейскую тенденцию к усилению контроля за цифровой средой, в которой находятся дети и подростки. Все больше стран пытаются найти баланс между преимуществами современных технологий и рисками, связанными с зависимостью от гаджетов, социальных сетей и нежелательного контента.

Пока неизвестно, поддержат ли польские депутаты оба законопроекта без существенных изменений. Однако уже сейчас понятно, что вопрос использования смартфонов детьми и защиты несовершеннолетних в интернете становятся одними из главных тем для правительств многих стран.