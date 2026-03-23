Какими техническими компромиссами производители будут спасать доступные смартфоны?

Индустрия мобильных устройств столкнулась с новой реальностью, которую диктует дефицит компонентов. Главной причиной нестабильности является скачок цен на оперативную память, вызванный спросом со стороны разработчиков искусственного интеллекта. Они массово скупают доступные объемы памяти, а последствия на себе почувствуют обычные потребители. Наиболее уязвимыми к таким колебаниям оказались бюджетные и среднебюджетные смартфоны, где каждый доллар себестоимости имеет значение, пишет AndroidAuthority.

Меньше оперативной памяти

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что производители уже готовят ряд стратегических изменений, чтобы адаптироваться к кризису. Одним из последствий станет изменение привычных конфигураций памяти. На рынок возвращаются модели с 8 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами постоянной памяти.

Эксперты предполагают, что такая комбинация заменит более дорогие варианты с 12 гигабайтами оперативной памяти, поскольку именно она теперь составляет значительную часть расходов на материалы.

Согласно данным Counterpoint Research, по состоянию на конец первого квартала оперативная память типа LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 занимали около 14% и 11% от общей стоимости компонентов устройства соответственно.

Прогнозируется, что уже во втором квартале эти показатели могут вырасти на 20% и 16%, что заставляет инженеров искать способы удешевления других элементов.

Возвращение слотов под microSD

Интересным следствием экономии станет возвращение гибридного слота для SIM-карт, который позволяет установить или вторую карточку связи, или карту памяти microSD. Хотя это является вынужденным шагом из-за высокой стоимости внутренних накопителей, для многих пользователей это станет положительной новостью, поскольку позволит дешево расширять память устройства.

Опять дешевый пластик

Кроме того, в 2026 году в сегменте устройств стоимостью около 3 000 юаней, что равняется примерно 436 долларам, ожидается массовое возвращение пластиковых рамок корпуса и оптических сканеров отпечатков пальцев. В эту категорию попадают такие будущие новинки, как OPPO Reno 15, OnePlus Ace 6T и Samsung Galaxy A56.

Мы боролись за лучшие экраны, но проиграли

Еще одним тревожным сигналом является возможное использование экранов с частотой обновления 90 герц и устаревшим каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Ранее такие решения были характерны для самых дешевых моделей вроде Galaxy A17 стоимостью 200 долларов или Redmi 15C за 120 долларов, однако теперь они могут появиться и в дорогих аппаратах. Вполне вероятно, что сюда же добавятся и более толстые рамки, которые только начали исчезать даже у дешевых моделей.

Старые технологии по новой цене

В итоге из-за аппетитов компаний в сфере искусственного интеллекта смартфоны среднего класса в 2026 году будут предлагать меньше возможностей за ту же цену или даже немного выше. Потребителям придется гораздо тщательнее изучать технические характеристики перед покупкой, чтобы не получить устаревшее железо в новой обертке.