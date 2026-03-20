Какие технические инновации получил iPhone 17e?

На старте продаж покупателям предлагают две модификации по объему встроенной памяти: версию на 256 гигабайт и вариант на 512 гигабайт. Цветовая палитра включает три оттенка – классический черный, чистый белый и нежный розовый, пишет 24 Канал.

Стоимость устройства в Украине начинается от 34 999 гривен за базовую модель в рамках акционного предложения, после чего составит 37 999 гривен, по данным издания "Межа".

Старшая версия обойдется в 44 999 гривен по специальной цене и 47 999 гривен при полной стоимости.

Компания предлагает 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR, выполненный по технологии OLED. Экран обеспечивает яркость до 1200 нит в режиме HDR, что гарантирует четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Для защиты фронтальной панели использовали обновленное стекло Ceramic Shield 2, которое, согласно техническим данным, в три раза лучше противостоит появлению царапин по сравнению с предыдущими разработками.

Корпус смартфона изготовлен из алюминия аэрокосмического класса, а его герметичность соответствует стандарту IP68, что позволяет устройству выдерживать кратковременное погружение в воду, сообщила Apple во время презентации гаджета.

Смартфон получил MagSafe / Фото Apple

Производительность системы обеспечивает современный 6-ядерный процессор A19, созданный по передовому 3-нанометровому техпроцессу. Этот чип демонстрирует значительный прирост скорости: по утверждению разработчиков, он работает в два раза быстрее, чем популярный в свое время iPhone 11.

Графическая подсистема с 4 ядрами поддерживает аппаратную трассировку лучей, что существенно улучшает визуальные эффекты в играх. Отдельную роль играет 16-ядерный Neural Engine, необходимый для работы функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, интегрированных в операционную систему iOS 26.

Камера

За возможности съемки отвечает основная Fusion-камера с разрешением 48 мегапикселей. Хотя объектив лишь один, он эффективно выполняет роль двух благодаря системе 2-кратного оптического приближения, которое работает без потери качества изображения.

Смартфон способен создавать детализированные снимки в формате 24 или 48 мегапикселей, а усовершенствованный портретный режим позволяет корректировать фокус на уже готовом кадре. Любители видео получили поддержку записи в формате 4K Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.



iPhone 17e уже в Украине / Фото Apple

Важной деталью стал новый модем C1X собственной разработки Apple, который обеспечивает более быструю и энергоэффективную работу в сетях 5G.

Автономность устройства позволяет просматривать видео в течение 26 часов без подзарядки. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку через порт USB-C, с помощью которой можно восстановить половину энергии аккумулятора всего за 30 минут.

Также внедрена поддержка стандарта беспроводной зарядки Qi2 мощностью до 15 ватт и магнитную систему MagSafe.

Кроме развлекательных функций, iPhone 17e заботится о безопасности, предлагая спутниковую связь для экстренных вызовов и автоматическое обнаружение дорожно-транспортных происшествий.

