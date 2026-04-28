Рынок микросхем памяти, который годами жил в режиме постоянных взлетов и падений, может окончательно измениться из-за развития искусственного интеллекта. Аналитики прогнозируют стабильный рост спроса не менее к концу десятилетия, а акции крупнейших производителей уже стремительно дорожают, пишет CNBC.

Почему рынок памяти больше не вернется в старые циклы?

Отрасль производства микросхем памяти традиционно считалась одной из самых нестабильных в полупроводниковой индустрии. Периоды резкого роста спроса сменялись обвалами, из-за чего компании получали рекордные прибыли, то терпели значительный ущерб.

Однако появление генеративного искусственного интеллекта, похоже, изменяет эту модель. Аналитики Melius Research считают, что именно ИИ фактически поставил точку в многолетней цикличности рынка памяти. По их мнению, спрос на DRAM и NAND будет оставаться стабильно высоким по меньшей мере до 2030 года.

Особенно это заметно на примере компании Micron Technology. Ее акции только за один день выросли на 5, 6% после того, в качестве аналитиков заявили о потенциале дальнейшего повышения еще на 41% в течение ближайших 12 месяцев. За последний год ценные бумаги компании подорожали более чем на 550%.

Эксперты объясняют это тем, что NVIDIA в ближайшее время будет тратить еще больше денег на память для своих ИИ-ускорителей. В Melius Research отмечают, что рынок только в начале нового ШИ-цикла, а спрос на память еще никогда не был столь высоким. На этом фоне акции Micron уже обновили исторический максимум., а рыночная капитализация компании приближается к 600 миллиардам долларов.

Похожая ситуация и с SanDisk, специализирующаяся на NAND-памяти. Ее акции за день выросли на 8, 1%, а аналитики допускают еще 36% роста за год. За прошлый год котировки компании подскочили примерно на 3000%., что позволило превысить рыночную отметку в 157 миллиардов долларов.

По данным Counterpoint Research, сегмент DRAM уже два квартала подряд демонстрирует рост более 30% в денежном выражении. Главная причина– стремительное повышение цен на самую память.

К чему здесь смартфоны и компьютеры?

Ситуация уже влияет и на конечных потребителей. Аналитики Gartner прогнозируют, что цены на персональные компьютеры в текущем году могут вырасти на 17%. SSD-накопители для ПК с декабря уже подорожали в два-три раза.

Производители не могут быстро нарастить предложение, даже если спрос резко растет. Строительство нового завода по выпуску памяти занимает не менее двух с половиной лет. Поэтому дефицит может сохраняться еще длительное время.

Поэтому компании все активнее заключают долгосрочные контракты на поставку памяти сроком на три или даже пять лет. Такие соглашения не только гарантируют стабильность поставок., но и разрешают производителям получать огромные авансовые платежи от клиентов. Эти средства направляются на строительство новых производственных мощностей.

Micron и SK hynix уже готовы инвестировать десятки миллиардов долларов в новые фабрики, как в США., так и в странах Азии. Это свидетельствует о том, что производители сами не ожидают скорого завершения нынешнего бума.

Почему вообще начался бум искусственного интеллекта

Главным толчком для нового ШИ-бума стал стремительный успех генеративных моделей, в первую очередь после запуска OpenAI ChatGPT в конце 2022 года. Бизнес увидел, что искусственный интеллект может не только выполнять узкие технические задачи, но и писать тексты, анализировать данные, создавать код, изображения и автоматизации рабочих процессов. Это превратило ИИ из экспериментальной технологии в инструмент, который оказывает непосредственное влияние на доходы компаний.

После этого крупные игроки типа Microsoft, Google, Amazon и Meta начали массово вкладывать миллиарды долларов в дата-центры, серверы и новейшие ШИ-модели. По оценкам McKinsey, спрос на дата-центры для ИИ к 2030 году будет расти примерно на 33% ежегодно, а сами ШИ-задачи могут занять около 70% всех мощностей дата-центров.

Именно здесь производители памяти сменили приоритеты.. Для обучения и работы больших языковых моделей требуются не просто мощные GPU, а огромные объемы быстрой памяти, особенно HBM (High Bandwidth Memory). Такие чипы значительно дороже и прибыльнее обычной памяти для ноутбуков, смартфонов или игровых ПК. Поэтому Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology начали активнее переориентировать производство именно на AI-сегмент.

Фактически производителям выгоднее продавать память для серверов NVIDIA, нож для обычных ПК. В результате потребительский рынок стал испытывать дефицит DRAM и NAND., а цены на SSD, оперативная память и готовые компьютеры пошли вверх. Именно поэтому бум ШИ сегодня напрямую влияет даже на стоимость обычного ноутбука., какой человек покупает для дома или работы.