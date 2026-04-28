Ринок мікросхем пам'яті, який роками жив у режимі постійних злетів і падінь, може остаточно змінитися через розвиток штучного інтелекту. Аналітики прогнозують стабільне зростання попиту щонайменше до кінця десятиліття, а акції найбільших виробників уже стрімко дорожчають, пише CNBC.

Чому ринок пам'яті більше не повернеться до старих циклів?

Галузь виробництва мікросхем пам'яті традиційно вважалася однією з найбільш нестабільних у напівпровідниковій індустрії. Періоди різкого зростання попиту змінювалися обвалами, через що компанії то отримували рекордні прибутки, то зазнавали значних збитків.

Однак поява генеративного штучного інтелекту, схоже, змінює цю модель. Аналітики Melius Research вважають, що саме ШІ фактично поставив крапку в багаторічній циклічності ринку пам'яті. На їхню думку, попит на DRAM і NAND залишатиметься стабільно високим щонайменше до 2030 року.

Особливо це помітно на прикладі компанії Micron Technology. Її акції лише за один день зросли на 5,6% після того, як аналітики заявили про потенціал подальшого підвищення ще на 41% протягом найближчих 12 місяців. За останній рік цінні папери компанії подорожчали більш ніж на 550%.

Експерти пояснюють це тим, що NVIDIA найближчим часом витрачатиме ще більше грошей на пам'ять для своїх ШІ-прискорювачів. У Melius Research зазначають, що ринок лише на початку нового ШІ-циклу, а попит на пам'ять ще ніколи не був настільки високим. На цьому тлі акції Micron вже оновили історичний максимум, а ринкова капіталізація компанії наближається до 600 мільярдів доларів.

Схожа ситуація і з SanDisk, яка спеціалізується на NAND-пам'яті. Її акції за день зросли на 8,1%, а аналітики допускають ще 36% зростання протягом року. За минулий рік котирування компанії підскочили приблизно на 3000%, що дозволило перевищити ринкову оцінку в 157 мільярдів доларів.

За даними Counterpoint Research, сегмент DRAM уже два квартали поспіль демонструє зростання понад 30% у грошовому вираженні. Головна причина – стрімке підвищення цін на саму пам'ять.

До чого тут смартфони і комп'ютери?

Ситуація вже впливає і на кінцевих споживачів. Аналітики Gartner прогнозують, що ціни на персональні комп'ютери цього року можуть зрости на 17%. SSD-накопичувачі для ПК з грудня вже подорожчали у два-три рази.

Виробники не можуть швидко наростити пропозицію, навіть якщо попит різко зростає. Будівництво нового заводу з випуску пам'яті займає щонайменше два з половиною роки. Саме тому дефіцит може зберігатися ще тривалий час.

Через це компанії дедалі активніше укладають довгострокові контракти на постачання пам'яті терміном на три або навіть п'ять років. Такі угоди не лише гарантують стабільність поставок, а й дозволяють виробникам отримувати великі авансові платежі від клієнтів. Ці кошти спрямовують на будівництво нових виробничих потужностей.

Micron та SK hynix вже готові інвестувати десятки мільярдів доларів у нові фабрики як у США, так і в країнах Азії. Це свідчить про те, що виробники самі не очікують швидкого завершення нинішнього буму.

Чому взагалі почався бум штучного інтелекту

Головним поштовхом для нового ШІ-буму став стрімкий успіх генеративних моделей, насамперед після запуску OpenAI ChatGPT наприкінці 2022 року. Бізнес побачив, що штучний інтелект може не лише виконувати вузькі технічні завдання, а й писати тексти, аналізувати дані, створювати код, зображення та автоматизувати робочі процеси. Це перетворило ШІ з експериментальної технології на інструмент, який безпосередньо впливає на прибутки компаній.

Після цього великі гравці на кшталт Microsoft, Google, Amazon та Meta почали масово вкладати мільярди доларів у дата-центри, сервери та нові ШІ-моделі. За оцінками McKinsey, попит на дата-центри для ШІ до 2030 року зростатиме приблизно на 33% щороку, а самі ШІ-задачі можуть зайняти близько 70% усіх потужностей дата-центрів .

Саме тут виробники пам'яті змінили пріоритети. Для навчання та роботи великих мовних моделей потрібні не просто потужні GPU, а величезні обсяги швидкої пам'яті, особливо HBM (High Bandwidth Memory). Такі чипи значно дорожчі й прибутковіші за звичайну пам'ять для ноутбуків, смартфонів чи ігрових ПК. Через це Samsung Electronics, SK hynix та Micron Technology почали активніше переорієнтовувати виробництво саме на AI-сегмент.

Фактично виробникам вигідніше продавати пам'ять для серверів NVIDIA, ніж для звичайних ПК. У результаті споживчий ринок почав відчувати дефіцит DRAM і NAND, а ціни на SSD, оперативну пам'ять та готові комп'ютери пішли вгору. Саме тому бум ШІ сьогодні напряму впливає навіть на вартість звичайного ноутбука, який людина купує для дому чи роботи.