У чому полягають претензії до Samsung?

Судовий позов було подано до Федерального окружного суду Східного округу штату Техас. Позивач, компанія Lepton Computing LLC, стверджує, що Samsung Electronics та її американський підрозділ незаконно використовують ключові технології, які належать Lepton. Претензії стосуються практично всієї лінійки гнучких пристроїв корейського виробника, включаючи популярні моделі Galaxy Fold, Galaxy Flip, а також нещодавно представлений Galaxy TriFold, пише SamMobile.

Дивіться також Компанія Samsung втратила 58% виробництва чипів за один день: у чому причина

Суть конфлікту полягає у порушенні дев'яти патентів, які описують фундаментальні принципи роботи складних смартфонів. Ці патенти охоплюють не лише загальну ідею пристрою, що згинається, а й конкретні інженерні рішення: від механічної структури шарнірів до складних алгоритмів роботи інтерфейсу.

Зокрема, йдеться про технологію, яка дозволяє програмам автоматично підлаштовуватися під розмір екрана при розгортанні пристрою, а також про систему сенсорів, що визначають стан смартфона – чи він закритий, чи відкритий наполовину, пише корейське видання Biz.

Особливу увагу в позові приділено захисту гнучкого OLED-дисплея. Технологія передбачає дотримання певного радіуса вигину, щоб уникнути пошкоджень і сильних зморшок на екрані. Lepton стверджує, що саме їхні розробки дозволили Samsung досягти структурної стабільності та довговічності внутрішніх панелей, які використовуються в сучасних моделях, починаючи з Galaxy Fold 3.

Цей конфлікт не новий

Історія протистояння, за словами позивача, почалася ще у 2013 році. Тоді засновник Lepton Computing Стівен Делапорте, який досліджував концепцію складаних смартфонів з 2008 року, проводив переговори з представниками Samsung щодо можливої співпраці. Корейській стороні нібито було продемонстровано прототип під назвою Lepton Flex та передано детальну технічну документацію. Позивач наполягає, що Samsung свідомо використала отримані знання, проігнорувавши права інтелектуальної власності розробника.

Проте в цій справі є суттєвий нюанс, який може стати вирішальним на користь Samsung. Хоча Lepton заявляє про давні розробки, реєстрація згаданих у позові дев'яти патентів почалася лише 29 червня 2021 року. Це сталося майже через два роки після того, як Samsung офіційно представила свій перший комерційний складний смартфон у вересні 2019 року. Через таку розбіжність у часі перші дві генерації складних телефонів Samsung не потрапили під претензії, але всі наступні моделі опинилися під ударом.

Lepton Computing: серйозна компанія чи шахрайська змова

Статус самої компанії Lepton Computing викликає питання в експертному середовищі. У штаті фірми числиться лише дві особи, а її офіційний сайт не містить жодної контактної інформації чи даних про реальну господарську діяльність.

Це дає підстави вважати Lepton так званою компанією-тролем, головна мета якої полягає у вимаганні грошей через судові позови. Така практика далеко не нова, адже існує величезна кількість подібних шахраїв, які займаються реєстрацією або покупкою патентів, щоб потім вимагати гроші з великих брендів.

Наразі позивач вимагає не лише заборони продажів техніки Samsung, а й виплати роялті, компенсації збитків, а також триразового збільшення суми штрафу за навмисне порушення патентів.

Буде суд

Samsung готується до тривалого юридичного протистояння і збирається захищати свої інтереси в суді. Враховуючи складність патентного права, цей розгляд може затягнутися на роки. Поки що гнучкі смартфони залишаються у вільному продажі, проте рішення техаського суду може створити небезпечний прецедент для всього ринку мобільних технологій.