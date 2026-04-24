Криза у Samsung: чому впало виробництво чипів?

Наразі між керівництвом Samsung та профспілковими організаціями розгортається напружена боротьба, де кожна сторона намагається посилити власні позиції перед вирішальним протистоянням, запланованим на наступний місяць. Проте останній раунд цієї боротьби, схоже, залишився за працівниками, яким вдалося суттєво порушити робочі процеси на підприємствах компанії всього одним мітингом, пише Wcctech.

Згідно з даними, що надходять із Південної Кореї, 23 квітня відбувся масштабний мітинг, який зібрав близько 40 000 учасників. Відсутність такої кількості персоналу на робочих місцях призвела до миттєвого та відчутного падіння обсягів виробництва.

За оцінками представників профспілки, випуск продукції на високоавтоматизованих фабриках, що виготовляють модулі пам'яті, скоротився на 18,4 відсотка.

Ще критичнішою стала ситуація на лініях контрактного виробництва чипів, які є більш трудом'язкими – там падіння обсягів сягнуло 58,1 відсотка всього за один день.

Чого хочуть профспілки?

Причиною такого радикального кроку з боку персоналу стали фінансові вимоги. Члени профспілки вимагають від керівництва виплати бонусів у розмірі 15 відсотків від річного операційного прибутку компанії. У грошовому еквіваленті ця сума становить приблизно 30 мільярдів доларів. Якщо сторони не дійдуть згоди, працівники погрожують розпочати тривалий страйк, який триватиме 18 днів – з 21 травня до 7 червня, повідомляє Seoul Economic Daily.

Поточна ситуація є безпрецедентною для Samsung. Хоча це не перший випадок протестів – минулого року роботу вже зупиняли на 3 дні – запланована 18-денна акція може спричинити справжній хаос у всіх бізнес-підрозділах корпорації та призвести до тяжких фінансових наслідків.

Жадібність на фоні прибутків

Цікаво, що конфлікт відбувається на фоні неймовірних фінансових успіхів техногіганта:

Компанія оприлюднила прогнози на перший квартал 2026 року, згідно з якими загальний обсяг продажів має скласти 133 трильйони вон, що дорівнює приблизно 88,273 мільярда доларів. Цей показник значно перевищує попередні очікування аналітиків, які прогнозували лише 116,81 трильйона вон.

Ще більш вражаючими є цифри операційного прибутку. За перші три місяці 2026 року Samsung планує відзвітувати про 57,2 трильйона вон, або 37,8 мільярда доларів прибутку. Це означає астрономічне зростання на 700 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, ці цифри демонструють ріст на 184 відсотки у порівнянні з четвертим кварталом 2025 року, коли прибуток становив 20,1 трильйона вон.

Аналітики з KB Securities дають ще більш амбітні прогнози на майбутнє. Вони вважають, що за весь 2026 рік Samsung отримає 327 трильйонів вон операційного прибутку, а у 2027 році ця цифра може зрости до неймовірних 488 трильйонів вон.

За таких умов південнокорейська корпорація має всі шанси стати найприбутковішою компанією у світі, випередивши за цим показником навіть такого гіганта, як NVIDIA. Саме ці рекордні доходи та прогнозоване домінування на світовому ринку стали підґрунтям для вимог працівників, які прагнуть отримати свою частку від надприбутків компанії.