Американська компанія Metalenz представила систему розпізнавання обличчя Polar ID, яка може кардинально змінити дизайн сучасних смартфонів, пише Wired. Її головна особливість – можливість приховати більшість апаратних компонентів під OLED-дисплеєм, позбавившись вирізів, "чубчиків" і отворів.

Як працює невидиме розпізнавання обличчя і коли його чекати?

В основі технології лежать оптичні метаповерхні – це плоскі лінзи з наноструктурами, які здатні керувати світлом і спрямовувати його на сенсори. Завдяки цьому Polar ID використовує значно компактніший модуль, ніж у традиційних системах розпізнавання обличчя, зокрема таких, як Face ID від Apple.

Ключовим елементом є аналіз поляризації світла. Система не просто "бачить" обличчя, а визначає, як світло відбивається від його поверхні. Це дозволяє точно відрізнити реальну людину від підробок – наприклад, силіконових масок чи 3D-моделей. Саме цей підхід забезпечує рівень безпеки, співставний із рішенням Apple, але без потреби у видимих датчиках.

Ще одна важлива перевага – робота в темряві. На відміну від камерних систем, які використовуються, наприклад, у Google Pixel, нова технологія не залежить від освітлення і забезпечує стабільне розпізнавання за будь-яких умов.

Наскільки точно все працює?

Попри те, що сенсори приховуються під дисплеєм, це майже не впливає на точність. У демонстраціях різниця в якості збору даних між відкритим і "замаскованим" модулем була мінімальною.

PolarID продемонстрував чудові результати під час тестування / Фото metalenz

Це суттєво відрізняє Polar ID від підекранних фронтальних камер, які вже використовуються, наприклад, у Samsung Galaxy Z Fold, але страждають від помітної втрати якості зображення.

Для інтеграції технології у дисплей потрібно лише зробити тоншою певну ділянку OLED-панелі. Інших серйозних змін у конструкції не передбачається.

Коли це можна буде побачити в смартфонах?

Компанія вже кілька років співпрацює з Qualcomm, і тепер технологія фактично готова до комерційного запуску. За попередніми планами, перші пристрої з Polar ID можуть з'явитися у 2027 році – це будуть смартфони та ноутбуки. Повноцінна підекранна реалізація очікується приблизно у 2028 році.

Водночас поява цієї розробки відбувається на тлі затримок у Google, яка також працює над власною системою підекранного розпізнавання обличчя. Внутрішній проєкт під назвою Project Toscana планувався для Pixel 11, однак за останніми даними, компанія не встигне реалізувати цю технологію у новому поколінні пристроїв, пише 9to5google.

Що за Project Toscana?

Project Toscana це кодова назва власної технології розпізнавання обличчя нового покоління від Google. Вона розглядається як серйозне оновлення Face Unlock для смартфонів Pixel і навіть Chromebook.

Відомо, що система вже тестувалася на прототипах пристроїв – як на смартфонах із класичним отвором під фронтальну камеру, так і на ноутбуках, пише Privacy Guides. Учасники тестування відзначають, що вона працює так само швидко, як Face ID, і стабільно функціонує за різних умов освітлення, включно з темрявою.

Головна відмінність Project Toscana від нинішніх рішень Google – перехід від звичайної камери до повноцінної 3D-біометрії. За попередніми даними, технологія використовує інфрачервоні сенсори, що дозволяє створювати об'ємну карту обличчя і значно підвищує рівень безпеки, пояснює Android Authority.

Це не перша спроба Google впровадити подібний підхід. Ще у Pixel 4 компанія використовувала складну систему з інфрачервоних камер і сенсорів, але згодом відмовилася від неї. Тепер Project Toscana фактично повертає цю ідею, але у більш компактному вигляді – без великих вирізів у дисплеї.

Чи вдасться перегнати Apple?

Свого часу Apple задала високий стандарт безпеки завдяки Face ID, але ціною цього стали помітні елементи на дисплеї. Водночас більшість Android-смартфонів покладається або на підекранні сканери відбитків пальців, або на менш захищене 2D-розпізнавання через фронтальну камеру.

На цьому фоні Polar ID виглядає як компроміс, якого давно бракувало: висока безпека без шкоди для дизайну. Те ж можна було б сказати і про Project Toscana, однак поки стверджувати напевне важко.

Якщо будь-яка з цих технологій виправдає очікування, вона може задати новий стандарт для всієї індустрії, а Apple втратить одну з важливих переваг своїх девайсів.