Що змінить Samsung?

Протягом тривалого часу Samsung дотримувалася стратегії використання двох телеоб'єктивів у своїх флагманах, починаючи з моделі Galaxy S21 Ultra. Це рішення дозволяло забезпечувати високу якість зображення на різних рівнях наближення, не покладаючись виключно на цифрове кадрування з основного сенсора. Проте в наступному поколінні, за словами відомого інсайдера, ситуація може докорінно змінитися, оскільки 3-кратний телеоб'єктив просто зникне з панелі камер, пише 9to5google.

Дивіться також Маловідома компанія намагається через суд заборонити всі складані смартфони Samsung

Актуальна модель Galaxy S26 Ultra оснащена основним модулем на 200 мегапікселів, ультраширококутною камерою на 50 мегапікселів, а також двома телеоб'єктивами – 50-мегапіксельним із 5-кратним наближенням та 10-мегапіксельним із 3-кратним зумом. Саме останній вважається слабкою ланкою в цій системі, тому розробники мають намір виправити цей недолік наступного року, повідомив Ice Universe, який у світі технологій вважається одним із найавторитетніших інсайдерів, чиї витоки часто збуваються.

Видалення однієї з лінз звільнить внутрішній простір корпусу, що відкриває перед інженерами нові можливості для модернізації інших компонентів. Однією з головних причин такого кроку називають бажання додати магнітне кільце для сумісності зі стандартом Qi2, що дозволить використовувати ширший спектр аксесуарів.

Як це позначиться на камерах?

Відмова від окремого 3-кратного об'єктива означає, що основне навантаження ляже на головний сенсор із роздільною здатністю 200 мегапікселів. Він повинен буде забезпечувати високу якість знімків при кадруванні аж до 5-кратного рівня, після якого роботу розпочинатиме перископічний телеоб'єктив.

Хоча цифра у 200 мегапікселів виглядає вражаюче, технологія поєднання 16 пікселів в один для отримання 12-мегапіксельного результату має свої обмеження. При значному наближенні без використання спеціалізованої оптики може з'являтися шум, особливо в умовах слабкого освітлення, вважає видання Gizmochina.

Для розв'язання цієї проблеми Samsung може покластися на штучний інтелект, хоча це не завжди гарантує відсутність артефактів на зображенні, як показує досвід Google Pixel.

Які ще оновлення камер отримає Galaxy S27 Ultra?

Окрім змін у телеоб'єктивах, Galaxy S27 Ultra отримає оновлення інших камер:

Зокрема, очікується поява нового покоління ультраширококутного сенсора, який спочатку дебютує у складаному смартфоні Galaxy Fold 8.

Також можливе збільшення потужності 5-кратного зуму та встановлення сучасної фронтальної камери. Інсайдер оцінює ймовірність появи об'єктива зі змінною діафрагмою у 80 відсотків.

Попри чутки про можливе використання більшого сенсора ISOCELL розміром 1/1.12 дюйма, аналітики налаштовані скептично, враховуючи попередні тенденції компанії до зменшення фізичних розмірів матриць, як це було з HP5.

Важливо пам'ятати, що всі ці зміни наразі базуються на ранній внутрішній інформації та можуть бути переглянуті в процесі розробки. Крім того, на остаточні характеристики лінійки Galaxy S27 можуть вплинути глобальні проблеми з постачанням оперативної пам'яті, що вже отримали назву RAMageddon.

Що ми взагалі знаємо про Galaxy S27 Ultra?

Новий процесор

Майбутній Samsung Galaxy S27 Ultra, реліз якого очікується на початку 2027 року, обіцяє стати значним технологічним стрибком завдяки переходу на 2-нанометровий техпроцес. Головним нововведенням у "начинці" має стати кастомний процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, виготовлений за цим новим стандартом, що забезпечить суттєвий приріст продуктивності та енергоефективності порівняно з чипами Galaxy S26 Ultra.

Швидша пам'ять

Також ходять чутки про впровадження нового стандарту пам'яті UFS 5.0, швидкість якої може зрости щонайменше вдвічі швидше за поточні рішення, що критично важливо для роботи розширених функцій штучного інтелекту.

Свіжий дизайн, але десь ми це вже бачили

Дизайн пристрою може зазнати кардинальних змін. Інсайдери, зокрема видання SamMobile, припускають, що Samsung може відмовитися від звичного вертикального розташування камер на користь горизонтальної панелі-острівця, схожої на рішення в лінійці Google Pixel або класичному Galaxy S10. Це дозволить звільнити місце в центрі задньої панелі для магнітів, не створюючи перешкод для модулів камери.



Один із варіантів дизайну Galaxy S27 Ultra / Зображення Ice Universe

Тепер без стилуса

Окрім цього, з'явилися суперечливі дані про долю стилуса S Pen: деякі джерела стверджують, що Samsung розглядає можливість відмови від вбудованого гнізда для пера, щоб зробити корпус тоншим або збільшити ємність акумулятора.

Покращений екран

Екран смартфона також отримає оновлення у вигляді підвищеної яскравості та покращеної енергоефективності без збільшення споживання заряду, що покращить видимість на сонці. Очікується, що Samsung може нарешті перейти на повноцінну 10-бітну матрицю для відображення глибших кольорів.

Більше автономності

Що стосується автономності, існують припущення про використання кремній-вуглецевих акумуляторів, які мають вищу щільність енергії, що потенційно дозволить збільшити ємність батареї до 5500 міліампер-годин або навіть вище, пише Android Central.

Нова модель у лінійці

Нарешті, як ми вже писали раніше, ще однією цікавою зміною в лінійці може стати поява абсолютно нової моделі – Galaxy S27 Pro. Цей пристрій за характеристиками має бути максимально наближеним до Ultra-версії, але в більш компактному корпусі та без підтримки S Pen. Це дозволить користувачам отримати флагманські потужності в зручнішому форматі, створюючи пряму конкуренцію "професійним" моделям від Apple.

