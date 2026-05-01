Что изменит Samsung?

В течение длительного времени Samsung придерживалась стратегии использования двух телеобъективов в своих флагманах, начиная с модели Galaxy S21 Ultra. Это решение позволяло обеспечивать высокое качество изображения на разных уровнях приближения, не полагаясь исключительно на цифровое кадрирование с основного сенсора. Однако в следующем поколении, по словам известного инсайдера, ситуация может в корне измениться, поскольку 3-кратный телеобъектив просто исчезнет с панели камер, пишет 9to5google.

Актуальная модель Galaxy S26 Ultra оснащена основным модулем на 200 мегапикселей, ультраширокоугольной камерой на 50 мегапикселей, а также двумя телеобъективами – 50-мегапиксельным с 5-кратным приближением и 10-мегапиксельным с 3-кратным зумом. Именно последний считается слабым звеном в этой системе, поэтому разработчики намерены исправить этот недостаток в следующем году, сообщил Ice Universe, который в мире технологий считается одним из самых авторитетных инсайдеров, чьи утечки часто сбываются.

Удаление одной из линз освободит внутреннее пространство корпуса, что открывает перед инженерами новые возможности для модернизации других компонентов. Одной из главных причин такого шага называют желание добавить магнитное кольцо для совместимости со стандартом Qi2, что позволит использовать более широкий спектр аксессуаров.

Как это скажется на камерах?

Отказ от отдельного 3-кратного объектива означает, что основная нагрузка ляжет на главный сенсор с разрешением 200 мегапикселей. Он должен будет обеспечивать высокое качество снимков при кадрировании вплоть до 5-кратного уровня, после которого работу будет начинать перископический телеобъектив.

Хотя цифра в 200 мегапикселей выглядит впечатляюще, технология объединения 16 пикселей в один для получения 12-мегапиксельного результата имеет свои ограничения. При значительном приближении без использования специализированной оптики может появляться шум, особенно в условиях слабого освещения, считает издание Gizmochina.

Для решения этой проблемы Samsung может положиться на искусственный интеллект, хотя это не всегда гарантирует отсутствие артефактов на изображении, как показывает опыт Google Pixel.

Какие еще обновления камер получит Galaxy S27 Ultra?

Кроме изменений в телеобъективах, Galaxy S27 Ultra получит обновления других камер:

В частности, ожидается появление нового поколения ультраширокоугольного сенсора, который сначала дебютирует в складном смартфоне Galaxy Fold 8.

Также возможно увеличение мощности 5-кратного зума и установка современной фронтальной камеры. Инсайдер оценивает вероятность появления объектива с переменной диафрагмой в 80 процентов.

Несмотря на слухи о возможном использовании большего сенсора ISOCELL размером 1/1.12 дюйма, аналитики настроены скептически, учитывая предыдущие тенденции компании к уменьшению физических размеров матриц, как это было с HP5.

Важно помнить, что все эти изменения пока базируются на ранней внутренней информации и могут быть пересмотрены в процессе разработки. Кроме того, на окончательные характеристики линейки Galaxy S27 могут повлиять глобальные проблемы с поставками оперативной памяти, уже получившие название RAMageddon.

Что мы вообще знаем о Galaxy S27 Ultra?

Новый процессор

Будущий Samsung Galaxy S27 Ultra, релиз которого ожидается в начале 2027 года, обещает стать значительным технологическим скачком благодаря переходу на 2-нанометровый техпроцесс. Главным нововведением в "начинке" должен стать кастомный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, изготовленный по этому новому стандарту, что обеспечит существенный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с чипами Galaxy S26 Ultra.

Более быстрая память

Также ходят слухи о внедрении нового стандарта памяти UFS 5.0, скорость которой может вырасти как минимум вдвое быстрее текущих решений, что критически важно для работы расширенных функций искусственного интеллекта.

Свежий дизайн, но где-то мы это уже видели

Дизайн устройства может претерпеть кардинальные изменения. Инсайдеры, в частности издание SamMobile, предполагают, что Samsung может отказаться от привычного вертикального расположения камер в пользу горизонтальной панели-островка, похожей на решение в линейке Google Pixel или классическом Galaxy S10. Это позволит освободить место в центре задней панели для магнитов, не создавая препятствий для модулей камеры.



Один из вариантов дизайна Galaxy S27 Ultra / Изображение Ice Universe

Теперь без стилуса

Кроме этого, появились противоречивые данные о судьбе стилуса S Pen: некоторые источники утверждают, что Samsung рассматривает возможность отказа от встроенного гнезда для пера, чтобы сделать корпус тоньше или увеличить емкость аккумулятора.

Улучшенный экран

Экран смартфона также получит обновления в виде повышенной яркости и улучшенной энергоэффективности без увеличения потребления заряда, что улучшит видимость на солнце. Ожидается, что Samsung может наконец перейти на полноценную 10-битную матрицу для отображения более глубоких цветов.

Больше автономности

Что касается автономности, существуют предположения об использовании кремний-углеродных аккумуляторов, которые имеют более высокую плотность энергии, что потенциально позволит увеличить емкость батареи до 5500 миллиампер-часов или даже выше, пишет Android Central.

Новая модель в линейке

Наконец, как мы уже писали ранее, еще одним интересным изменением в линейке может стать появление абсолютно новой модели – Galaxy S27 Pro. Это устройство по характеристикам должно быть максимально приближенным к Ultra-версии, но в более компактном корпусе и без поддержки S Pen. Это позволит пользователям получить флагманские мощности в более удобном формате, создавая прямую конкуренцию "профессиональным" моделям от Apple.

