Компания Samsung планирует добавить в свои будущие складные смартфоны функцию обнаружения мошеннических звонков, которая работает на базе искусственного интеллекта от Google. Речь идет о технологии Scam Detection, использующей возможности Gemini для анализа телефонных разговоров в реальном времени. Об этом пишет Digitaltrends.

Как будет работать защита от мошенников в новых Samsung?

Система способна отслеживать подозрительное поведение собеседника во время звонка. Если алгоритмы фиксируют признаки мошенничества, смартфон предупреждает пользователя прямо во время разговора. При этом анализ происходит непосредственно на устройстве, без передачи данных в облако, что позволяет сохранять приватность.

Ранее эта функция уже появилась на смартфонах Pixel, а впоследствии Samsung интегрировала ее в собственное приложение для звонков, начиная с серии Galaxy S26. Однако на старте возможность была доступна только для англоязычных пользователей в США.

Теперь ситуация может измениться. По данным из кода приложения Phone by Google, функцию готовят к запуску на новых складных моделях. Среди них – Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Flip 8, а также новый вариант с большим экраном, известный как Wide Fold.

В коде упоминаются различные региональные версии устройств, что может свидетельствовать о планах глобального запуска. Это означает, что функция перестанет быть ограниченной только отдельными рынками и станет стандартной частью системы безопасности.

В то же время на смартфонах Pixel, в частности серий Pixel 9 и Pixel 10, Scam Detection уже работает в нескольких странах. Это также намекает, что Samsung может расширить географию поддержки значительно быстрее, чем раньше.

Как пишет Sammyfans, ожидается, что новые складные смартфоны Samsung представят в июле 2026 года на традиционной презентации Galaxy Unpacked. Хотя основное внимание обычно уделяют дизайну, дисплеям и производительности, в этот раз акцент может сместиться и на практические возможности – такие как защита от телефонного мошенничества.