Компанія Samsung планує додати у свої майбутні складані смартфони функцію виявлення шахрайських дзвінків, яка працює на базі штучного інтелекту від Google. Йдеться про технологію Scam Detection, що використовує можливості Gemini для аналізу телефонних розмов у реальному часі. Про це пише Digitaltrends.

Дивіться також Власники Galaxy S22 Ultra втратили доступ до своїх смартфонів й ніхто не знає, що відбувається

Як працюватиме захист від шахраїв у нових Samsung?

Система здатна відстежувати підозрілу поведінку співрозмовника під час дзвінка. Якщо алгоритми фіксують ознаки шахрайства, смартфон попереджає користувача прямо під час розмови. При цьому аналіз відбувається безпосередньо на пристрої, без передачі даних у хмару, що дозволяє зберігати приватність.

Раніше ця функція вже з’явилася на смартфонах Pixel, а згодом Samsung інтегрувала її у власний додаток для дзвінків, починаючи з серії Galaxy S26. Проте на старті можливість була доступна лише для англомовних користувачів у США.

Тепер ситуація може змінитися. За даними з коду додатка Phone by Google, функцію готують до запуску на нових складаних моделях. Серед них – Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Flip 8, а також новий варіант із більшим екраном, відомий як Wide Fold.

У коді згадуються різні регіональні версії пристроїв, що може свідчити про плани глобального запуску. Це означає, що функція перестане бути обмеженою лише окремими ринками і стане стандартною частиною системи безпеки.

Водночас на смартфонах Pixel, зокрема серій Pixel 9 і Pixel 10, Scam Detection уже працює в кількох країнах. Це також натякає, що Samsung може розширити географію підтримки значно швидше, ніж раніше.

Як пише Sammyfans, очікується, що нові складані смартфони Samsung представлять у липні 2026 року на традиційній презентації Galaxy Unpacked. Хоча основну увагу зазвичай приділяють дизайну, дисплеям і продуктивності, цього разу акцент може зміститися і на практичні можливості – такі як захист від телефонного шахрайства.