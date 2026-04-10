Серія Galaxy S22 вийшла ще у 2022 році і вже отримала своє останнє велике оновлення – Android 16. Після цього смартфони мають отримувати лише оновлення безпеки ще приблизно рік, перш ніж втратять офіційну підтримку. Здавалося б, для власників цих пристроїв усе має працювати стабільно, але останнім часом почали з'являтися тривожні повідомлення. Про це пише Android police.

Чому Galaxy S22 Ultra раптом стає "корпоративним" пристроєм?

За даними користувачів і профільних медіа, деякі власники Galaxy S22 Ultra стикаються з серйозною проблемою після скидання до заводських налаштувань. Після перезавантаження смартфон повідомляє, що ним керує організація. У результаті користувач не може увійти у власний акаунт і фактично втрачає доступ до пристрою.

Як пише Android authority, подібна ситуація зазвичай характерна для корпоративних смартфонів, які видають працівникам компанії. У таких випадках організація має контроль над пристроєм і може обмежувати функції або доступ. Однак у цьому випадку користувачі стверджують, що купували свої смартфони як нові у звичайних роздрібних магазинах, а не отримували їх від компаній.

Перевірити ці твердження складно, адже в мережі немає підтверджень покупки для кожного випадку. Водночас проблема виглядає ще більш дивною через те, що перші подібні скарги з'явилися близько дев'яти місяців тому. Тобто це не новий збій, а скоріше ситуація, яка час від часу повторюється і може зачепити більше користувачів.

Наразі немає зрозумілого способу вирішити цю проблему. Повторне скидання не допомагає, а причина того, як звичайний смартфон може раптово отримати статус корпоративного, залишається невідомою. Є лише припущення, але жодного офіційного пояснення.

Водночас обговорення в мережі показують, що випадків не так багато, що може свідчити про обмежений масштаб проблеми. Якщо користувач стикається з таким блокуванням, єдиною реальною порадою залишається звернення до служби підтримки Samsung.