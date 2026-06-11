Чутки про появу сенсорного MacBook циркулюють вже не перший рік, однак останнім часом кількість непрямих підтверджень суттєво зросла. Тепер до них додалася заява відомого інсайдера з ланцюга постачання, який стверджує, що підтримка сенсорного керування для ноутбуків Apple фактично вже вирішена справа. Про це пише 9to5mac.

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Чи справді MacBook отримає сенсорний екран?

Китайський інсайдер Instant Digital опублікував повідомлення у Weibo, де заявив: "На 100% підтверджено, що екран MacBook буде сенсорним".

Хоча він не навів додаткових деталей або доказів, його слова привернули увагу через попередні повідомлення про підготовку нових дисплейних панелей для майбутніх комп'ютерів Apple.

Протягом багатьох років Apple публічно демонструвала скептичне ставлення до ідеї сенсорних ноутбуків. Представники компанії неодноразово заявляли, що macOS створювалася для роботи за допомогою клавіатури, трекпада та миші. На відміну від багатьох виробників ноутбуків на Windows, Apple наполегливо розділяла лінійки Mac та iPad, позиціонуючи планшети як пристрої для сенсорного керування.

Саме тому поява повноцінного сенсорного MacBook може стати однією з найбільших змін у розвитку платформи за останнє десятиліття. Втім, історія Apple знає чимало випадків, коли компанія спочатку критично ставилася до певної технології, а згодом впроваджувала її у власних продуктах.

Окрім заяви Instant Digital, останніми тижнями з'явилося ще кілька непрямих ознак підготовки сенсорного Mac. Зокрема, журналісти звернули увагу на нову версію macOS Golden Gate, де були виявлені елементи інтерфейсу та системні компоненти, які можуть свідчити про адаптацію операційної системи до дотикового керування.

Крім того, раніше повідомлялося, що компанія Samsung Display незабаром може розпочати виробництво сенсорних дисплейних панелей для майбутніх ноутбуків Apple. Саме ця інформація змусила багатьох аналітиків припустити, що проєкт уже перейшов від стадії експериментів до підготовки серійного виробництва. Якщо ці дані підтвердяться, запуск нового пристрою може відбутися значно раніше, ніж очікувалося.

MacBook Pro чи зовсім нова модель?

Поки що незрозуміло, під якою назвою Apple випустить свій перший ноутбук із сенсорним екраном. Попередні витоки вказували на появу оновленого MacBook Pro із підтримкою дотиків. Однак останнім часом дедалі частіше з'являються чутки про абсолютно новий продукт під назвою MacBook Ultra.

Передбачається, що саме ця модель може стати майданчиком для впровадження нових технологій і зайняти місце над MacBook Pro у продуктовій ієрархії компанії. Офіційного підтвердження існування MacBook Ultra наразі немає, тому назва пристрою залишається предметом спекуляцій.

Якщо Apple справді додасть підтримку дотиків до macOS, це стане важливим кроком до зближення екосистем Mac та iPad. Користувачі зможуть взаємодіяти з інтерфейсом не лише через трекпад або мишу, а й безпосередньо торкаючись екрана. Це може бути особливо корисним для роботи з графікою, редагування фотографій, створення нотаток або використання творчих застосунків.

Водночас перед Apple постане складне завдання. Багато елементів інтерфейсу macOS проєктувалися для курсора, а не для пальців. Тому компанії, ймовірно, доведеться адаптувати окремі частини системи, щоб забезпечити комфортну роботу на сенсорному дисплеї. Поки що вся інформація базується на витоках і повідомленнях інсайдерів. Однак сукупність останніх даних свідчить про те, що Apple дійсно може готуватися до одного з найрадикальніших оновлень лінійки MacBook за останні роки.