Samsung готовит новую версию складного смартфона Galaxy Fold с более широким корпусом – и это уже не просто слухи. В сети появились изображения так называемых dummy-макетов, которые позволяют оценить дизайн будущего устройства еще до официального анонса. Об этом пишет Digitaltrends.

Что показала утечка и чем этот смартфон отличается?

Судя по утечке, новинка получит совсем другой форм-фактор, чем большинство современных складных смартфонов. Если раньше производители, включая Google, двигались в сторону вытянутых моделей, то Samsung, похоже, возвращается к более широкому формату. В разложенном виде такой смартфон должен обеспечить более комфортное использование, приближенное к планшету.

Макеты демонстрируют дизайн, похожий на паспорт – устройство выглядит компактным в сложенном состоянии, но значительно шире стандартного Galaxy Z Fold. На задней панели видно двойной модуль камеры. По предварительным данным, внутренний дисплей будет иметь диагональ 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3, что еще больше подчеркивает его ориентацию на удобную работу в разложенном режиме.

Как пишет 9to5google, такой формат может понравиться тем, кто ищет баланс между компактностью и большим экраном. В сложенном виде смартфон выглядит достаточно удобным для использования одной рукой, что не всегда характерно для больших foldable-устройств.

Впрочем, наибольший интерес вызывает не сам дизайн, а деталь, которую заметили на макетах. Речь идет о круглом элементе в центре корпуса, который напоминает систему магнитного крепления, подобную MagSafe от Apple. Это может означать поддержку стандарта Qi2.

Qi2 – это новый стандарт беспроводной зарядки, который предусматривает использование магнитов для точного позиционирования смартфона на зарядной поверхности. Это не только повышает эффективность зарядки, но и открывает возможности для аксессуаров – от чехлов до держателей и внешних аккумуляторов.

Пока только отдельные компании начали внедрять Qi2, и Samsung до сих пор не делала на него ставку. Если утечка подтвердится, это может стать важным шагом для экосистемы аксессуаров бренда.

В целом новый широкий складной складной смартфон выглядит перспективно. В то же время остается вопрос, станет ли он полноценной частью линейки, или повторит судьбу некоторых экспериментальных моделей Samsung, которые не получили развития после релиза.