Samsung готує нову версію складаного смартфона Galaxy Fold із ширшим корпусом – і це вже не просто чутки. У мережі з’явилися зображення так званих dummy-макетів, які дозволяють оцінити дизайн майбутнього пристрою ще до офіційного анонсу. Про це пише Digitaltrends.

Що показав витік і чим цей смартфон відрізняється?

Судячи з витоку, новинка отримає зовсім інший форм-фактор, ніж більшість сучасних складаних смартфонів. Якщо раніше виробники, включно з Google, рухалися в бік витягнутих моделей, то Samsung, схоже, повертається до більш широкого формату. У розкладеному вигляді такий смартфон має забезпечити комфортніше використання, наближене до планшета.

Макети демонструють дизайн, схожий на паспорт – пристрій виглядає компактним у складеному стані, але значно ширшим за стандартний Galaxy Z Fold. На задній панелі видно подвійний модуль камери. За попередніми даними, внутрішній дисплей матиме діагональ 7,6 дюйма з співвідношенням сторін 4:3, що ще більше підкреслює його орієнтацію на зручну роботу в розкладеному режимі.

Як пише 9to5google, такий формат може сподобатися тим, хто шукає баланс між компактністю і великим екраном. У складеному вигляді смартфон виглядає достатньо зручним для використання однією рукою, що не завжди характерно для великих foldable-пристроїв.

Втім, найбільший інтерес викликає не сам дизайн, а деталь, яку помітили на макетах. Йдеться про круглий елемент у центрі корпусу, який нагадує систему магнітного кріплення, подібну до MagSafe від Apple. Це може означати підтримку стандарту Qi2.

Qi2 – це новий стандарт бездротової зарядки, який передбачає використання магнітів для точного позиціонування смартфона на зарядній поверхні. Це не лише підвищує ефективність зарядки, але й відкриває можливості для аксесуарів – від чохлів до тримачів і зовнішніх акумуляторів.

Поки що лише окремі компанії почали впроваджувати Qi2, і Samsung досі не робила на нього ставку. Якщо витік підтвердиться, це може стати важливим кроком для екосистеми аксесуарів бренду.

Загалом новий широкий складаний смартфон виглядає перспективно. Водночас залишається питання, чи стане він повноцінною частиною лінійки, чи повторить долю деяких експериментальних моделей Samsung, які не отримали розвитку після релізу.