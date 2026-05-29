Samsung готується запустити нову функцію для власної екосистеми пристроїв, яка дозволить автоматично змінювати температуру в кімнаті під час сну. Нововведення отримало назву WindFree Good Sleep і працюватиме разом із носимими гаджетами Galaxy. Про це пише Gizmodo.

Дивіться також Це знову відбувається: Samsung Galaxy S24 загорівся в руках під час використання

Як працює нова функція Samsung для сну?

Про нову функцію повідомило видання Sammy Fans. Згідно з інформацією, система дозволить кондиціонерам Samsung отримувати дані зі смарткілець Galaxy Ring та годинників Galaxy Watch, щоб автоматично коригувати температуру й швидкість охолодження протягом ночі.

Ідея полягає в тому, щоб користувачеві не доводилося прокидатися та вручну змінювати налаштування кондиціонера. Система має самостійно підтримувати комфортний мікроклімат залежно від стану людини під час сну. Для роботи функції потрібні одразу три пристрої або сервіси: кондиціонер Bespoke AI WindFree, Galaxy Ring або Galaxy Watch, а також застосунок SmartThings.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Після підключення кондиціонера до домашньої мережі Wi-Fi та активації Good Sleep у SmartThings система почне використовувати дані з носимого пристрою для автоматичного керування температурою.

Які дані використовуватиме кондиціонер?

Samsung офіційно не розкрила всіх технічних деталей роботи WindFree Good Sleep, однак відомо, що система використовує сенсори відстеження сну та фізичного стану користувача.

Galaxy Ring і сучасні Galaxy Watch оснащені датчиками серцевого ритму, моніторингом температури шкіри та системами аналізу фаз сну. Саме ці дані, ймовірно, допомагатимуть кондиціонеру визначати оптимальний режим охолодження в різний час ночі. Компанія поки не уточнила, які саме моделі Galaxy Watch підтримуватимуть нову функцію. Водночас журналісти припускають, що сумісність може отримати щонайменше серія Galaxy Watch 6, оскільки ці годинники вже мають потрібні сенсори.

Новий кондиціонер Bespoke AI WindFree Samsung представила лише цього року. Саме він став ключовою умовою для роботи Good Sleep, тому власники старіших моделей кондиціонерів не зможуть скористатися функцією.

Чому Samsung активно поєднує здоров'я та розумний дім?

Останніми роками Samsung активно розвиває напрямок цифрового здоров'я. Компанія інвестує у функції прогнозування падінь, відстеження серцево-судинних показників, моніторинг рівня глюкози та інші медичні можливості носимих пристроїв.

На цьому фоні інтеграція смартгодинників і Galaxy Ring із домашньою технікою виглядає логічним продовженням стратегії Samsung. Проблеми зі сном і постійні нічні пробудження можуть впливати на серцево-судинну систему, концентрацію та загальний стан здоров'я. Samsung фактично намагається перетворити власну екосистему гаджетів на інструмент автоматичного керування комфортом користувача.

Водночас нова функція вкотре порушує питання про використання персональних даних про здоров'я. Для роботи Good Sleep система аналізуватиме фізіологічні показники власника пристрою та використовуватиме їх для автоматичного керування технікою. Подібні сценарії дедалі частіше стають частиною сучасних екосистем великих технологічних компаній, які прагнуть об'єднати носимі гаджети, штучний інтелект і розумний дім в одну платформу.

У чому головний недолік нової функції

Головне обмеження WindFree Good Sleep полягає у жорсткій прив'язці до екосистеми Samsung. Для роботи функції користувачу потрібен не лише Galaxy Ring або Galaxy Watch, а й конкретний кондиціонер Bespoke AI WindFree. Фактично система працює лише всередині екосистеми Samsung та не підтримує сторонні кондиціонери чи носимі гаджети інших виробників.

Через це нова функція може виявитися цікавою переважно для тих користувачів, які вже повністю користуються технікою Samsung або планують будувати "розумний дім" навколо продуктів компанії.