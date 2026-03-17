Компанія Samsung офіційно анонсувала Samsung Galaxy M17e 5G, який фактично є перейменованою версією Samsung Galaxy A07 5G, представленого раніше. Новинка дебютувала на індійському ринку як доступний пристрій із підтримкою мереж п’ятого покоління. Про це пише GSMarena.

Які характеристики отримав новий бюджетний смартфон?

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300. Покупцям пропонують конфігурації з до 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішнього сховища. Передбачено слот для карт microSD, що дозволяє розширити пам’ять.

На передній панелі встановлено 6,7-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення до 120 Гц. Дисплей має виріз у формі краплі для фронтальної камери на 8 МП та доволі широкі рамки. Корпус захищений за стандартом IP54 і має товщину 8,2 мм.

Основна камера подвійна: головний сенсор на 50 МП доповнений 2-мегапіксельним датчиком глибини для портретних знімків.

Як пише Sammobile, однією з ключових особливостей пристрою стала батарея ємністю 6000 мА·год, яка підтримує швидку дротову зарядку потужністю 25 Вт. Смартфон працює під управлінням Android 16 з оболонкою One UI 8.0 і, за заявою компанії, отримуватиме оновлення системи та безпеки протягом шести років.

Серед інших можливостей – бічний сканер відбитків пальців, підтримка двох SIM-карт, роз’єм 3,5 мм для навушників, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS і порт USB Type-C.

Galaxy M17e 5G доступний у кольорах Blitz Blue та Vibe Violet. Базова версія з 4 ГБ оперативної пам’яті коштує 12 999 індійських рупій (приблизно 6 200–6 400 грн), а варіант із 6 ГБ ОЗП – 14 499 рупій (близько 6 900–7 100 грн).