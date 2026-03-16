Samsung планує призупинити продажі Galaxy Z TriFold у Південній Кореї з 17 березня. Джерела, знайомі з планами компанії, стверджують, що виробник тимчасово зупиняє внутрішні поставки пристрою. Про це пише Digital trends.

Чи був трикладний смартфон лише демонстрацією технологій?

Смартфон представили у грудні 2025 року як найскладнішу складну модель компанії. На відміну від книжкового формату Galaxy Z Fold 7, новинка отримала конструкцію з двома шарнірами, яка розгортається у великий екран розміром із планшет.

Через місяць після дебюту на корейському ринку пристрій обмежено з’явився у США за дуже високою ціною. Однак доступність там також залишалася нестабільною – смартфон часто був відсутній у офіційних магазинах. У результаті покупці зверталися до вторинних майданчиків на кшталт eBay, де ціни були значно вищими за рекомендовані.

Плани згорнути продажі так швидко можуть свідчити, що модель задумувалася не як масовий продукт, а як обмежена серія для демонстрації можливостей компанії. Виробництво складного пристрою з двома шарнірами є надзвичайно дорогим, що, за оцінками аналітиків, знижує прибутковість навіть попри ціну близько 2900 доларів.

Наразі невідомо, чи повернеться Samsung до формату трикладних смартфонів у майбутньому. Компанія може використати перше покоління як технологічний експеримент і основу для наступних моделей, але офіційних планів щодо другої версії поки немає.

Таким чином, Galaxy Z TriFold може залишитися рідкісним прикладом інженерної демонстрації, а не повноцінною лінійкою пристроїв.