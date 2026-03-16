Samsung планирует приостановить продажи Galaxy Z TriFold в Южной Корее с 17 марта. Источники, знакомые с планами компании, утверждают, что производитель временно останавливает внутренние поставки устройства. Об этом пишет Digital trends.

Был ли трехслойный смартфон только демонстрацией технологий?

Смартфон представили в декабре 2025 года как самую сложную сложную модель компании. В отличие от книжного формата Galaxy Z Fold 7, новинка получила конструкцию с двумя шарнирами, которая разворачивается в большой экран размером с планшет.

Через месяц после дебюта на корейском рынке устройство ограниченно появилось в США по очень высокой цене. Однако доступность там также оставалась нестабильной – смартфон часто отсутствовал в официальных магазинах. В результате покупатели обращались к вторичным площадкам вроде eBay, где цены были значительно выше рекомендованных.

Планы свернуть продажи так быстро могут свидетельствовать, что модель задумывалась не как массовый продукт, а как ограниченная серия для демонстрации возможностей компании. Производство сложного устройства с двумя шарнирами является чрезвычайно дорогим, что, по оценкам аналитиков, снижает прибыльность даже несмотря на цену около 2900 долларов.

Пока неизвестно, вернется ли Samsung к формату трехсложных смартфонов в будущем. Компания может использовать первое поколение как технологический эксперимент и основу для следующих моделей, но официальных планов по второй версии пока нет.

Таким образом, Galaxy Z TriFold может остаться редким примером инженерной демонстрации, а не полноценной линейкой устройств.