Аккумулятор современного гаджета – это фактически миниатюрный химический реактор. Если возникает дефект или перегрев, запускается цепная реакция, известная как тепловой разгон. В этом состоянии батарея сама поддерживает выделение тепла, что может завершиться взрывом или воспламенением. Особую опасность представляет то, что пожар часто начинается без видимых признаков, а дым содержит токсичные вещества, опасные для легких и нервной системы. Об этом пишет PCworld.

Почему обычная зарядка может стать причиной пожара?

Ошибка №1: зарядка на мягких поверхностях и в постели. Матрасы, одеяла и ковры плохо отводят тепло. Если смартфон или другое устройство заряжается под подушкой или на диване, температура внутри корпуса возрастает, что может нарушить химические процессы в батарее. Дополнительно перегрев усиливают плотные чехлы из силикона или кожи, которые работают как теплоизоляция. Безопаснее заряжать технику на твердой негорючей поверхности – например, на плитке, стекле или деревянной доске без ткани.

Ошибка №2: дешевые зарядные устройства и поврежденные кабели. Экономия на аксессуарах часто означает отсутствие систем защиты от перегрева и короткого замыкания. Особенно опасны недорогие многопортовые адаптеры, которые распределяют мощность между несколькими устройствами и могут сильно нагреваться. Не менее рискованные надломленные кабели – они способны искрить и вызвать воспламенение. Для зарядки следует использовать только исправные и сертифицированные аксессуары.

Ошибка №3: зарядка без присмотра и игнорирование перегрева. Ночная зарядка кажется удобной, но именно во время сна легко пропустить запах гари или треск. Если устройство сильно нагревается, это сигнал опасности. Также нельзя заряжать батарею, которая подверглась удару или падению – внутренние повреждения могут проявиться через часы или даже дни. Это особенно актуально для аккумуляторов электровелосипедов, энергия которых в сотни раз превышает запас смартфона. Их опасно заряжать возле выхода из дома или среди легковоспламеняющихся вещей в подвале.

Что делать, если батарея загорелась? Как пишет Eaplworld, в случае появления дыма или искр нужно действовать быстро. Если это безопасно, устройство следует отсоединить от сети и немедленно покинуть помещение, ведь испарения очень токсичны. Для небольших аккумуляторов подходит большое количество воды, которая охлаждает реакцию. Для больших источников энергии используют песок, соль или специальные противопожарные одеяла, изолирующие тепло и не дающие пламени распространиться.

Как уменьшить риск в повседневной жизни? Уход за батареей напрямую влияет на безопасность. Рекомендуется поддерживать уровень заряда примерно между 20 и 80 процентами, не заряжать устройство сразу после пребывания на морозе и уменьшать нагрузку во время зарядки, например включив режим полета. Среди различных типов аккумуляторов более стабильными считаются модели с химией LiFePO4, которые значительно реже подвержены тепловому разгону.

Современные батареи являются сложными и мощными устройствами, поэтому относиться к ним стоит ответственно. Правильное место зарядки и качественные аксессуары способны практически устранить риск опасных инцидентов и при этом продлить срок службы техники.