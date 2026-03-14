Акумулятор сучасного гаджета – це фактично мініатюрний хімічний реактор. Якщо виникає дефект або перегрів, запускається ланцюгова реакція, відома як тепловий розгін. У цьому стані батарея сама підтримує виділення тепла, що може завершитися вибухом або займанням. Особливу небезпеку становить те, що пожежа часто починається без видимих ознак, а дим містить токсичні речовини, небезпечні для легень і нервової системи. Про це пише PCworld.

Чому звичайна зарядка може стати причиною пожежі?

Помилка №1: заряджання на м’яких поверхнях і в ліжку. Матраци, ковдри та килими погано відводять тепло. Якщо смартфон або інший пристрій заряджається під подушкою чи на дивані, температура всередині корпусу зростає, що може порушити хімічні процеси в батареї. Додатково перегрів посилюють щільні чохли з силікону або шкіри, які працюють як теплоізоляція. Безпечніше заряджати техніку на твердій негорючій поверхні – наприклад, на плитці, склі або дерев’яній дошці без тканини.

Помилка №2: дешеві зарядні пристрої та пошкоджені кабелі. Економія на аксесуарах часто означає відсутність систем захисту від перегріву та короткого замикання. Особливо небезпечні недорогі багатопортові адаптери, які розподіляють потужність між кількома пристроями й можуть сильно нагріватися. Не менш ризиковані надламані кабелі – вони здатні іскрити й спричинити займання. Для заряджання варто використовувати лише справні й сертифіковані аксесуари.

Помилка №3: заряджання без нагляду та ігнорування перегріву. Нічна зарядка здається зручною, але саме під час сну легко пропустити запах гару або тріск. Якщо пристрій сильно нагрівається, це сигнал небезпеки. Також не можна заряджати батарею, яка зазнала удару чи падіння – внутрішні пошкодження можуть проявитися через години або навіть дні. Це особливо актуально для акумуляторів електровелосипедів, енергія яких у сотні разів перевищує запас смартфона. Їх небезпечно заряджати біля виходу з дому або серед легкозаймистих речей у підвалі.

Що робити, якщо батарея загорілася? Як пише Eaplworld, у разі появи диму або іскор потрібно діяти швидко. Якщо це безпечно, пристрій слід від’єднати від мережі та негайно залишити приміщення, адже випари дуже токсичні. Для невеликих акумуляторів підходить велика кількість води, яка охолоджує реакцію. Для більших джерел енергії використовують пісок, сіль або спеціальні протипожежні ковдри, що ізолюють тепло й не дають полум’ю поширитися.

Як зменшити ризик у повсякденному житті? Догляд за батареєю напряму впливає на безпеку. Рекомендується підтримувати рівень заряду приблизно між 20 і 80 відсотками, не заряджати пристрій одразу після перебування на морозі та зменшувати навантаження під час зарядки, наприклад увімкнувши режим польоту. Серед різних типів акумуляторів більш стабільними вважаються моделі з хімією LiFePO4, які значно рідше схильні до теплового розгону.

Сучасні батареї є складними й потужними пристроями, тому ставитися до них варто відповідально. Правильне місце заряджання та якісні аксесуари здатні практично усунути ризик небезпечних інцидентів і водночас продовжити термін служби техніки.