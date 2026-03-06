Как технические промахи превращают энергетическую независимость в финансовое бремя?

Одной из самых коварных проблем, способной разрушить опорные конструкции и рамки модулей, является гальваническая коррозия – когда для монтажа используют разнородные металлы, имеющие большую разницу в электрохимических потенциалах, пишет 24 Канал.

Смотрите также Больше света – больше прибыли: секреты чистоты и долговечности солнечных панелей

Например, контакт алюминиевой рамы панели со стальными креплениями при наличии влаги создает гальваническую цепь, пишет Avenston Group. В этом процессе алюминий выступает анодом и постепенно разрушается, что приводит к потере целостности системы. Для предотвращения этого необходимо использовать изоляционные прокладки или подбирать гальванически совместимые материалы.

Выберите правильные кабели

Не менее опасным является неправильный выбор кабелей, отмечает Svitlobud. Использование обычных бытовых проводов вместо специализированного солнечного кабеля с ультрафиолетовой устойчивостью – это прямой путь к пожару.

Солнечные кабели типа H1Z2Z2-K рассчитаны на постоянный ток высокого напряжения и агрессивную внешнюю среду. Если сечение кабеля меньше необходимого, например, менее 6 миллиметров квадратных для систем мощностью более 5 киловатт, это вызывает значительное сопротивление и перегрев.

Со временем изоляция трескается из-за воздействия солнца и влаги, что вызывает пробои на корпусе или возникновения электрической дуги, температура которой способна плавить медь и алюминий.

Никаких теней

Третья критическая ошибка касается игнорирования постоянного затенения. Регулярная тень от дымоходов, деревьев или соседних зданий не просто снижает выработку, а физически разрушает фотоэлементы. Когда часть панели затененная, она начинает потреблять ток от соседних элементов, что вызывает перегрев и появление так называемых "горячих точек", предостерегает e-energy.

Для защиты используются байпасные диоды, однако в условиях ежедневного сильного затенения они работают на пределе возможностей. Выход диода из строя в разомкнутом состоянии может привести к внутренней дуги, прогорания заднего слоя панели и даже возгорания крыши.

Смотрите также Секреты идеального наклона солнечных панелей: как получить максимум света и энергии

Позаботьтесь о заземлении

Четвертый фактор риска – отсутствие или неправильное заземление. Многие владельцы ошибочно считают это технической мелочью, однако без контура заземления на корпусах оборудования накапливается статический заряд. Как пишет Dolya Solar Energy, это не только опасно для людей, но и является главной причиной выхода из строя инверторов во время грозы или всплесков напряжения в сети.

Также отсутствие заземления способствует развитию так называемой PID-деградации, когда из-за разницы потенциалов между фотоэлементом и рамой возникает утечка ионов натрия, что способно снизить мощность станции на 50 – 80 процентов от номинала за короткий промежуток времени.

Контролируйте нагрузку

Наконец, недооценка механической нагрузки и ошибки планирования конструкции могут привести к физическому разрушению крыши или самих панелей. Одна панель весит около 20 килограммов, отмечает сайт "Своя энергия", а система на 10 киловатт вместе с креплениями может весить более 1 тонны.

Если при монтаже не учтена прочность стропила или ветровая нагрузка, во время сильного урагана или снегопада конструкцию может деформировать или сорвать с места.

Таким образом только комплексный подход к проектированию, использование УФ-стойких материалов, правильное заземление и избежание затенения гарантируют работу системы в течение заявленных 25 лет.