Почему регулярный уход является критически важным для солнечных панелей?

Эффективность работы солнечных панелей напрямую зависит от количества света, которое достигает фотоэлементов. Однако реалии эксплуатации таковы, что модули постоянно накапливают пыль, птичий помет, опавшие листья, промышленные выбросы или мох. Исследования показывают, что значительное загрязнение рабочей поверхности способно снизить производительность панелей на 25 – 30 процентов. Для владельцев это означает не только меньше киловатт в сети, но и автоматическое увеличение срока окупаемости станции на 3 – 5 лет, пишет 24 Канал.

В условиях Украины основными загрязнителями, которые создают пылевой слой на панелях, является мел, цемент и глина, особенно в регионах, где ведется их добыча или производство, выяснили ученые Харьковского национального университета радиоэлектроники. В их исследовании говорится о том, что даже незначительная плотность материала на поверхности панели существенно изменяет фототок.

В частности, существуют математические модели, которые позволяют спрогнозировать падение мощности в зависимости от массы загрязнителя на единицу площади. Например, для мела и цемента коэффициент затенения выше, чем для обычной пыли, что требует более тщательного контроля.

Как часто нужно мыть солнечные панели?

Вопрос частоты мытья зависит от расположения объекта.

В промышленных зонах очистку рекомендуют проводить каждые 1 – 2 месяца.

В городских районах это стоит делать раз в 2 – 3 месяца.

В чистой сельской местности достаточно одного раза в полгода, пишет WaterTechnologies.

Хотя существует мнение, что дождь смывает всю грязь, специалисты сравнивают это с лобовым стеклом автомобиля: без механической очистки на поверхности остаются минеральные разводы и пятна, которые лишь усугубляют ситуацию.

Чем мыть панели?

Отдельное внимание следует уделить качеству воды. Использование жесткой водопроводной воды является ошибкой, поскольку после испарения соли кальция и магния образуют стойкий налет, который снижает светопроницаемость стекла и может привести к появлению микротрещин.

Золотым стандартом считается деионизированная или обессоленная вода, полученная методом обратного осмоса. Если же приходится использовать обычную воду, ее остатки необходимо немедленно удалять мягким силиконовым скребком.



Как правильно мыть солнечные панели / Фото Depositphotos

Автоматизируйте процесс

Технологический прогресс предлагает современные методы ухода. Сегодня существуют автономные роботы, которые передвигаются вдоль рядов панелей, и дроны, оснащены камерами высокого разрешения и системами распыления очистных растворов.

Разнообразие решений позволяет интегрировать сенсоры, которые отслеживают уровень загрязнения в реальном времени и автоматически активируют системы очистки или присылают сообщение владельцу через мобильное приложение.

Соблюдайте правила безопасности

