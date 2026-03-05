Чому регулярний догляд є критично важливим для сонячних панелей?

Ефективність роботи сонячних панелей безпосередньо залежить від кількості світла, яке досягає фотоелементів. Проте реалії експлуатації такі, що модулі постійно накопичують пил, пташиний послід, опале листя, промислові викиди або мох. Дослідження показують, що значне забруднення робочої поверхні здатне знизити продуктивність панелей на 25 – 30 відсотків. Для власників це означає не лише менше кіловатів у мережі, а й автоматичне збільшення строку окупності станції на 3 – 5 років, пише 24 Канал.

Дивіться також Секрети ідеального нахилу сонячних панелей: як отримати максимум світла й енергії

В умовах України основними забруднювачами, які створюють пиловий шар на панелях, є крейда, цемент і глина, особливо в регіонах, де ведеться їх видобуток чи виробництво, з'ясували вчені Харківського національного університету радіоелектроніки. У їхньому дослідженні йдеться про те, що навіть незначна щільність матеріалу на поверхні панелі суттєво змінює фотострум.

Зокрема, існують математичні моделі, які дозволяють спрогнозувати падіння потужності залежно від маси забруднювача на одиницю площі. Наприклад, для крейди та цементу коефіцієнт затінення є вищим, ніж для звичайної пилюки, що потребує більш прискіпливого контролю.

Як часто потрібно мити сонячні панелі?

Питання частоти миття залежить від розташування об'єкта.

У промислових зонах очищення рекомендують проводити кожні 1 – 2 місяці.

У міських районах це варто робити раз на 2 – 3 місяці.

У чистій сільській місцевості достатньо одного разу на пів року, пише WaterTechnologies.

Хоча існує думка, що дощ змиває весь бруд, фахівці порівнюють це з лобовим склом автомобіля: без механічного очищення на поверхні залишаються мінеральні розводи та плями, які лише погіршують ситуацію.

Чим мити панелі?

Окрему увагу слід приділити якості води. Використання жорсткої водопровідної води є помилкою, оскільки після випаровування солі кальцію та магнію утворюють стійкий наліт, який знижує світлопроникність скла й може спричинити появу мікротріщин.

Золотим стандартом вважається деіонізована або знесолена вода, отримана методом зворотного осмосу. Якщо ж доводиться використовувати звичайну воду, її залишки необхідно негайно видаляти м'яким силіконовим скребком.



Як правильно мити сонячні панелі / Фото Depositphotos

Автоматизуйте процес

Технологічний прогрес пропонує сучасні методи догляду. Сьогодні існують автономні роботи, які пересуваються вздовж рядів панелей, та дрони, оснащені камерами високої роздільної здатності та системами розпилення очисних розчинів.

Різноманітність рішень дозволяє інтегрувати сенсори, які відстежують рівень забруднення в реальному часі та автоматично активують системи очищення або надсилають повідомлення власнику через мобільний додаток.

Дивіться також Двосторонні сонячні панелі: чи справді вони дають на 30% більше енергії на звичайному даху

Дотримуйтесь правил безпеки

Під час ручного очищення важливо дотримуватися правил безпеки: