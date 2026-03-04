Як налаштувати орієнтацію модулів для пікової продуктивності?

Першочерговим завданням при проєктуванні системи є вибір азимуту – напрямку, куди "дивляться" панелі. Для мешканців Північної півкулі, зокрема України, золотим стандартом є орієнтація на так званий "істинний" південь. Це дозволяє вловити максимальну інтенсивність випромінювання, коли сонце перебуває у зеніті. Проте важливо не плутати істинний (географічний) південь із магнітним, який показує компас, пише 24 Канал.

Дивіться також Двосторонні сонячні панелі: чи справді вони дають на 30% більше енергії на звичайному даху

Різниця між цими двома поняттями, відома як магнітне схилення, в Україні становить приблизно 7 – 8 градусів, і нехтування цим фактом може знизити річну виробітку на 3 – 5 відсотків.

Якщо дах будівлі не дозволяє спрямувати систему на південь, можна розглянути східні та західні варіанти, які хоч і генерують на 15 – 25 відсотків менше енергії, зате забезпечують стабільніше споживання протягом усього дня, пише компанія EcoFlow.

Правильний кут нахилу

Кут нахилу панелі відносно горизонту є другим критичним параметром. За загальним правилом, він повинен відповідати географічній широті місцевості для забезпечення найкращого балансу протягом року. Проте сонячна траєкторія динамічно змінюється: влітку світило піднімається високо, а взимку проходить низько над горизонтом.

Для систем із можливістю регулювання фахівці рекомендують змінювати кут кілька разів на рік. Взимку панелі варто встановлювати під крутішим кутом, додаючи до значення широти 15 градусів. Це допомагає не лише краще "ловити" промені, а й сприяє природному сповзанню снігу. Влітку ж навпаки, кут слід зменшити на 15 градусів від широти.

Для тих, хто прагне максимальної точності, існують складніші математичні моделі. Наприклад, уточнений метод від енергетичної компанії Sinovoltaics пропонує взимку множити широту на 0,9 та додавати 29 градусів, а влітку – множити на 0,9 та віднімати 23.5 градуса. Таке точне налаштування дозволяє покращити результати генерації ще на 4 – 5 відсотків порівняно зі спрощеними схемами.

В Україні, наприклад, для Львова чи Києва літній кут становитиме близько 30 градусів, а зимовий – приблизно 70 градусів.

Автоматичне визначення

Якщо бюджет дозволяє, найкращим рішенням стануть автоматичні системи відстеження – трекери.

Одновісні трекери, що обертаються за Сонцем зі сходу на захід, збільшують виробітку на 20 – 35 відсотків, йдеться в дослідженні на сайті MDPI.

Двовісні системи, які коригують і азимут, і кут нахилу, забезпечують приріст до 45 відсотків. Проте вони значно дорожчі в обслуговуванні через наявність рухомих частин та електронних компонентів.

Правильно доглядайте і використовуйет панелі