Чому електромотоцикл виграв там, де програють бензинові?

Охос-дель-Саладо – один із найсуворіших полігонів на Землі для випробування техніки. З початку 2000-х років тут свої можливості перевіряли Porsche, Yamaha та Jeep. Мінусові температури, розріджене повітря, вулканічна місцевість та непередбачувана погода роблять цю локацію справжнім викликом як для людей, так і для машин, пише 24 Канал з посиланням на Electrek.

На висоті майже 7 кілометрів люди ризикують отримати гірську хворобу, а двигуни внутрішнього згоряння втрачають потужність через брак кисню. Саме тут Stark VARG EX показав свою головну перевагу: електричний привід не потребує повітря для роботи й видає повний крутний момент навіть в умовах кисневого голодування. Крім того, відсутність коробки передач спрощує керування на складному рельєфі.

Їржі Зак, досвідчений альпініст і лідер експедиції, розповів, що два роки тому це була лише мрія – здійснити підйом на електричному байку там, де мотори згоряння втрачають силу. За його словами, Охос не прощає помилок, і одна невірна дія може коштувати життя. Тому він зібрав команду професіоналів і обрав мотоцикл, який зберігає потужність у розрідженому повітрі.



Цей електричний мотоцикл справився там, де бензиновий не працює через брак повітря / Фото Stark Future

Спроба відбулася 30 листопада 2025 року. GPS-пристрої були опломбовані заздалегідь для підтвердження автентичності даних. Зараз повна інформація все ще проходить перевірку незалежними експертами, а Книга рекордів Гіннеса розглядає заявку на офіційне визнання досягнення.

Попередні рекорди висоти на мотоциклах належали сильно модифікованим байкам із ДВЗ, які працювали на межі своїх можливостей. Stark VARG EX виконав цей подвиг практично без змін конструкції – прямо з коробки. Це серйозний крок для електромобільності.

Антон Васс, генеральний директор компанії Stark Future, підкреслив, що це не просто про цифри в рекордах. Компанія довела, що електрика – не компроміс, а технологія, яка дозволяє дістатися туди, куди жоден бензиновий мотоцикл не зможе. Платформа VARG здатна працювати на краю атмосфери, передає слова Васса видання MXVice.com.



Цей електромотоцикл без проблем піднявся на висоту 6721 метр / Фото Stark Future

Підготовка до екстремального підйому

Щоб зробити рекорд можливим, Stark зібрала команду логістів, фахівців з гірської безпеки та відеооператорів для документування експедиції. Екіпаж витратив кілька днів на акліматизацію, вивчення маршрутів та стратегій управління енергією для високогірної їзди.

Погодні вікна були обмеженими. Температурний режим батареї потребував постійного контролю. Зчеплення з поверхнею змінювалося непередбачувано. Зак описав один із найнапруженіших моментів під час спуску з вершини: поперечний напрямок до Аргентинського перевалу став найскладнішим випробуванням. Вітер і сніг стерли старий трек, пересування було ускладненим, як і видимість. Але попри всі виклики, VARG EX зберігав стабільність і продуктивність протягом усього підйому.



Електричний мотоцикл VARG EX від компанії Stark Future / Фото Stark Future

Амбіції компанії

Із слоганом "Наступна зупинка? Місяць!" Stark дає зрозуміти, що компанія прагне не просто здобувати трофеї в позашляхових змаганнях. Вони позиціонують себе як символ того, на що здатні електричні силові установки в умовах, де бензинові байки програють.

Stark Future заснували 2020 року в Барселоні, і компанія швидко стала найгучнішою назвою у світі електричного мотокросу. Їхня флагманська модель VARG заявлена як найпотужніший мотокросовий байк, коли-небудь створений. Варіант EX, який використали для рекорду, – це ендуро-версія мотоцикла.

Бачення Stark – рухати мотоциклетну індустрію до більш екологічного електричного майбутнього. Цим рекордним заїздом компанія встановила "електричний прапор" вище, ніж будь-який мотоцикл досягав раніше.