Google представила новую метрику под названием "excessive partial wake locks", разработанную совместно с Samsung. Она позволяет обнаруживать приложения, которые удерживают телефон в "активном" состоянии, даже когда пользователь не взаимодействует с ним. Если приложение удерживает wake lock более двух часов в сутки, его работа считается чрезмерной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог разработчиков Google.

Смотрите также Google Maps будет помогать вам избежать жары

Как Android будет бороться с энергозатратными приложениями?

Начиная с 1 марта 2026 года, Google начнет штрафовать разработчиков, чьи приложения демонстрируют "плохое поведение" - то есть когда более 5% пользовательских сессий за 28 дней превышают этот лимит. Такие приложения потеряют видимость в рекомендациях Google Play, а на их странице появится красное предупреждение: "Это приложение может потреблять больше энергии, чем ожидается из-за высокой активности в фоне".

Как пишет DigitalTrends, механизм wake lock нужен для определенных сценариев, например, когда пользователь слушает музыку при выключенном экране. Но некоторые программы злоупотребляют этой функцией, заставляя процессор или дисплей работать без надобности, что значительно сокращает время автономной работы устройства.

Разработчики уже могут просматривать новую метрику в своей Android Vitals консоли и оптимизировать приложения заранее. Цель инициативы - улучшить качество программ в Google Play и повысить энергоэффективность всех Android-смартфонов, особенно старых или менее мощных моделей.

Впоследствии Google планирует добавить еще больше показателей в систему Android Vitals, чтобы точнее отслеживать работу приложений и постепенно убрать из магазина некачественные программы, которые вредят пользовательскому опыту.

Как Google планирует питать дата-центры энергией Солнца из космоса?

Google объявила об амбициозной инициативе Project Suncatcher – исследовательскую программу по созданию орбитальных дата-центров, работающих на солнечной энергии. Компания хочет разместить вычислительные спутники в космосе, чтобы уменьшить использование ресурсов на Земле и получить доступ к почти безграничной солнечной энергии.

Пичаи объяснил, что идея базируется на развитии так называемых "лунных проектов". Он подчеркнул, что Солнце излучает энергии в более 100 триллионов раз больше, чем человечество производит электричества. Компания хочет в будущем использовать эту мощность для масштабируемых ML-систем в космосе.