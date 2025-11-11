Google представила нову метрику під назвою "excessive partial wake locks", розроблену спільно з Samsung. Вона дозволяє виявляти додатки, які утримують телефон у "активному" стані, навіть коли користувач не взаємодіє з ним. Якщо застосунок утримує wake lock понад дві години на добу, його робота вважається надмірною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог розробників Google.

Дивіться також Google Maps допомагатиме вам уникнути спеки

Як Android боротиметься з енергозатратними додатками?

Починаючи з 1 березня 2026 року, Google почне штрафувати розробників, чиї додатки демонструють "погану поведінку" — тобто коли понад 5% користувацьких сесій за 28 днів перевищують цей ліміт. Такі застосунки втратять видимість у рекомендаціях Google Play, а на їхній сторінці з’явиться червоне попередження: "Цей додаток може споживати більше енергії, ніж очікується через високу активність у фоні".

Як пише DigitalTrends, механізм wake lock потрібен для певних сценаріїв, наприклад, коли користувач слухає музику при вимкненому екрані. Але деякі програми зловживають цією функцією, змушуючи процесор або дисплей працювати без потреби, що значно скорочує час автономної роботи пристрою.

Розробники вже можуть переглядати нову метрику у своїй Android Vitals консолі й оптимізувати додатки заздалегідь. Мета ініціативи — покращити якість програм у Google Play та підвищити енергоефективність усіх Android-смартфонів, особливо старих або менш потужних моделей.

Згодом Google планує додати ще більше показників у систему Android Vitals, щоб точніше відстежувати роботу додатків і поступово прибрати з магазину неякісні програми, які шкодять користувацькому досвіду.

Як Google планує живити дата-центри енергією Сонця з космосу?

Google оголосила про амбітну ініціативу Project Suncatcher – дослідницьку програму зі створення орбітальних дата-центрів, що працюватимуть на сонячній енергії. Компанія хоче розмістити обчислювальні супутники в космосі, щоб зменшити використання ресурсів на Землі та отримати доступ до майже безмежної сонячної енергії.

Пічаї пояснив, що ідея базується на розвитку так званих "місячних проєктів". Він підкреслив, що Сонце випромінює енергії в понад 100 трильйонів разів більше, ніж людство виробляє електрики. Компанія хоче в майбутньому використовувати цю потужність для масштабованих ML-систем у космосі.