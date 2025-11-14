Що сталося?

Після того як ми пережили дуже сильні магнітні бурі рівня G4, що дійшли аж до 30 градуса широти, Сонце раптом вирішило, що не готове завершувати свій оберт без прощального подарунка. 14 листопада 2025 року стався ще один спалах, класифікований як X4.05. Це дещо слабше, ніж попередній рекордсмен із силою X5.16, але так само відчутно, пише 24 Канал.

Як і раніше, подія відбулася в надзвичайно активній області сонячних плям AR4274, яка сьогодні також породила трохи менший спалах класу M. Саме цей регіон Сонця відповідальний за три попередні спалахи класу X.

За даними ресурсу SolarHam, на знімках уже видно, як виникає корональний викид маси (КВМ). Такі події тривають деякий час (до кількох годин), тож поки що неможливо сказати, наскільки інтенсивним буде викид, оскільки він ще не відбувся повністю.

Важливим фактом є те, що плями AR4274 зараз перебувають на самому краю видимого диска, на сході, збираючись заховатися від нашого погляду вже найближчим часом. Це зменшує імовірність впливу на Землю. Але SolarHam зазначає, що викид "спрямований на захід", тобто в протилежний бік, до нас. Це означає, що КВМ може бути частково спрямований на нашу планету.



Сонячний спалах 14 листопада 2025 року / Фото SpaceWeatherLive/SDO/NASA

Станом на 13:40 прилади на Землі фіксують слабкий радіаційний шторм на рівні S1. Він може впливати на радіозв'язок на денному боці планети.

Чи буде магнітна буря?

Щодо потенційної магнітної бурі, то наразі важко сказати, наскільки потужною вона буде. Такі значні спалахи можуть породжувати великі викиди плазми. Але проаналізувати цей потік зможуть лише згодом. На нас потенційно очікує магнітна буря на рівні G2-G3 приблизно 17 листопада. Цей факт поки що не відображено в прогнозах NOAA.