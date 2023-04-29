Ми наближаємося до сонячного максимуму, який, за прогнозами, почнеться у 2025 році. Річ у тім, що наша зоря живе за 11-річними циклами, у яких бувають максимуми та мінімуми активності. Перші припадають на середину кожного циклу й характеризуються численними спалахами, викидами радіації та бурями, коли магнітне поле Сонця досягає своєї найсильнішої, найбільш невпорядкованої та динамічної точки. Другі ж, навпаки, є спокійними періодами.

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Тривожні ознаки

Як зазначає вчений Метью Оуенс, майбутній сонячний максимум, імовірно, буде сильнішим за попередній. Останній такий період спостерігався між 2012 і 2014 роками. Він був особливо слабким – одним з найменших за останні 100 років. Як наслідок, космічна погода була загалом слабшою, ніж зазвичай.

Однак, схоже, що сонячний максимум, який наближається, може відігратися на повну. Це означає, що ми побачимо більший вплив на космічну погоду і пов'язані з цим потенційні наслідки. Якими ж вони можуть бути?

Чого чекати людству

Сонячна активність відбувається в першу чергу завдяки вихровим рухам плазми всередині Сонця, які створюють і змінюють магнітне поле Сонця.

Під час сонячного максимуму магнітне поле Сонця досягає пікової сили, що призводить до збільшення кількості таких явищ, як сонячні спалахи та викиди корональної маси.

Сонячні спалахи складаються з високоенергетичних фотонів, подібних до рентгенівських променів, які можуть збільшити іонізацію у верхніх шарах атмосфери Землі та порушити радіозв'язок.

З іншого боку, CME – це виверження сонячного магнітного поля і матеріалу, які підживлюють геомагнітні бурі. Ці збурення магнітного поля Землі можуть пошкодити електромережу.

Під час сонячного максимуму ми також побачимо більше сплесків дуже високоенергетичних частинок, що рухаються до Землі. Ймовірність таких сплесків приблизно в чотири рази вища під час сонячного максимуму, ніж під час сонячного мінімуму.

А оскільки частинки в цих сплесках є радіацією, вони становлять великий ризик для здоров'я астронавтів, пасажирів і екіпажів високоширотних і висотних літаків .

. Вони також можуть пошкодити космічне обладнання і призвести до втрати супутників.

Таким чином небезпека загрожує насамперед великомасштабним об'єктам інфраструктури. На індивідуальному рівні люди на Землі навряд чи безпосередньо побачать наслідки сонячного максимуму. Багато ефектів сонячного максимуму є "ефемерними", що залишається однією з найбільших проблем у вивченні космічної погоди. Наприклад, часто буває важко пов'язати проблему в електромережі з космічною погодою, навіть якщо сонячна активність дійсно спричинила проблему.

Зате ми зможемо сповна насолодитися візуальними ефектами – полярними сяйвами. Вже зараз вони є сильнішими, ніж зазвичай і виникають південніше, ніж повинні. Чого тільки варті сяйва, які бачили мешканці Києва, Житомира, Рівного та інших українських міст, для яких такі явища є винятковими.

Під час сонячного максимуму більша кількість сонячних частинок, що взаємодіють з молекулами в атмосфері Землі, спричинятиме яскравіші полярні сяйва, які зможуть простягатися все ближче до екватора планети.

Не варто боятися

Однак Метью Оуенс зазначає, що в цьому випадку все зводиться до ймовірності. Посилення сонячного циклу означає лише більшу ймовірність екстремальних явищ космічної погоди. Але це не гарантує екстремальної космічної погоди.

Екстремальна космічна погода може статися навіть при малих сонячних циклах. Під час попереднього сонячного максимуму, який був незначним, космічний апарат далеко від Землі зіткнувся з одним з найенергійніших CME, які коли-небудь бачили. CME такого масштабу, спрямований на Землю, міг би спричинити серйозні перебої в розподільчій електромережі або серйозні пошкодження супутникового обладнання.