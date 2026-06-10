Компанія Logitech анонсувала Mobi Fold – бездротову комп'ютерну мишу, головною особливістю якої стала складана конструкція. Пристрій орієнтований на користувачів, які регулярно працюють у дорозі, кав'ярнях, коворкінгах або часто переміщуються між різними робочими місцями. Про це пише Mashable.

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Чим особлива нова складана миша Logitech?

Новинка продовжує курс Logitech на створення мобільних аксесуарів для віддаленої роботи. Після пандемії та масового переходу до гібридного формату праці компанія активно розширює лінійку компактних рішень для мобільних спеціалістів.

Головна особливість Mobi Fold полягає в тому, що корпус миші можна скласти для зменшення її розмірів. У розкладеному стані висота пристрою становить 3,3 сантиметра, довжина – 12,2 сантиметра, а ширина – 5,7 сантиметра. Після складання висота зменшується до 2,1 сантиметра, а довжина – до 6,6 сантиметра. Завдяки цьому миша без проблем поміщається в кишені або невеликому відділенні сумки. Вага пристрою становить лише 79 грамів. Виробник пропонує чотири варіанти кольору: графітовий, кремово-білий, бузковий та пісочний.

Автономність до місяця роботи

Mobi Fold оснащена акумулятором із підтримкою швидкого заряджання. За даними Logitech, лише одна хвилина зарядки забезпечує до 22 годин роботи.

Повністю заряджений акумулятор здатний забезпечити приблизно місяць використання без підключення до мережі. Такі характеристики можуть виявитися особливо корисними для користувачів, які часто працюють у поїздках і не завжди мають доступ до зарядного пристрою.

Як і багато інших сучасних аксесуарів Logitech, нова миша підтримує одночасне підключення до трьох пристроїв. Перемикатися між ними можна за допомогою окремої кнопки. Також користувачі можуть налаштовувати функції двох сенсорних кнопок через програму Logi Options+. За замовчуванням вони відповідають за перехід назад і вперед у браузері, але за бажанням можуть використовуватися для інших дій, наприклад копіювання та вставлення тексту.

Журналістка Mashable Міллер Керн, яка протестувала Mobi Fold до офіційного запуску, зазначає, що конструкція на перший погляд не виглядає особливо ергономічною. Проте на практиці пристрій виявився доволі зручним для тривалого використання.

За її словами, миша впевнено працює на різних поверхнях – від столиків у кав'ярнях до одягу. Також позитивно оцінюється точність відстеження рухів курсора. Водночас сенсорне прокручування виявилося надто чутливим. Під час тестування іноді виникали ситуації, коли сторінка прокручувалася значно далі, ніж планувалося.

Для кого створена Mobi Fold

На думку оглядачки, новинка навряд чи стане основним робочим інструментом для людей, які постійно працюють за одним столом. Проте вона може бути цікавою для користувачів ноутбуків, цифрових кочівників та всіх, хто регулярно працює в дорозі.

Окремо журналістка відзначила емоційну складову пристрою. Процес складання та розкладання миші нагадує старі телефони-розкладачки, що викликає ностальгічні асоціації та додає гаджету незвичної привабливості.

Logitech Mobi Fold надійшла у продаж 10 червня 2026 року за ціною 79,99 долара.

У США пристрій спочатку продається ексклюзивно через офіційний сайт Logitech та TikTok Shop. Такий формат продажів діятиме до 8 липня. У Канаді новинка стала доступною не лише на сайті виробника, а й у роздрібних мережах з дня запуску.