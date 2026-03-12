Пристрій позиціюється як інструмент для геймерів, які виступають на турнірному рівні або прагнуть до максимальної продуктивності у змагальних дисциплінах, розповідає 24 Канал.

Що пропонує нова кіберспортивна миша Logitech?

Головною технічною особливістю новинки стала технологія SUPERSTRIKE. Вона поєднує індуктивний аналоговий сенсор із тактильним кліком у режимі реального часу. Такий підхід дозволяє значно скоротити затримку натискання – до приблизно 30 мс, що особливо важливо в кіберспорті, де кожна мить може впливати на результат.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE – дивіться відео:

Цікавий факт! Logitech розробляла G Pro X2 Superstrike у співпраці з професійними командами G2 Esports, NAVI та BLG. Новинку вже можна побачити на турнірах із Counter-Strike 2, Valorant і League of Legends. Модель представили під час заходу Logitech G Play 2025.

Миша отримала сенсор HERO 2 з максимальною чутливістю 44 000 DPI та швидкістю відстеження 888 IPS. Також пристрій підтримує бездротову технологію LIGHTSPEED Wireless із частотою опитування до 8000 Гц, що забезпечує стабільний зв'язок і швидку передачу даних навіть під час інтенсивних рухів. Вага моделі становить лише 61 грам, що робить її зручною для тривалих ігрових сесій.

Автономність заявлена на рівні до 90 годин безперервного використання під час постійного руху. Миша оснащена п'ятьма програмованими кнопками, параметри яких можна змінювати через фірмове програмне забезпечення G HUB. При цьому налаштування зберігаються у вбудованій пам'яті пристрою – це дозволяє використовувати їх на турнірних комп'ютерах без встановлення додаткових програм.

Окрему увагу приділено персоналізації кліків. Користувачам доступні десять рівнів сили спрацювання для кожної кнопки, що дає змогу адаптувати поведінку миші під власний стиль гри.

Ціна PRO X2 SUPERSTRIKE?

У продажу миша доступна у варіанті дизайну Lunar Eclipse – із білим корпусом і чорними основними клавішами. Вона також сумісна з бездротовими системами зарядки POWERPLAY і POWERPLAY 2.

При виготовленні корпусу використали 49% вторинного переробленого пластику. В Україні рекомендована ціна Logitech G Pro X2 Superstrike становить 7999 гривень.