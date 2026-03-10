У багатьох домівках електроприлади продовжують споживати енергію навіть у режимі очікування. До таких пристроїв часто належать телевізори, ігрові консолі, Wi-Fi роутери, комп’ютери, монітори, зарядні пристрої для смартфонів і ноутбуків. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Менше 10 Вт на годину: прості способи освітлення квартири під час відключень

Які прилади найчастіше стають "вампірами енергії"?

Також електроенергію можуть витрачати навіть вимкнені на перший погляд пристрої – наприклад, мікрохвильові печі з електронним годинником, кавомашини, аудіосистеми, телевізійні приставки, принтери або смарт-колонки. Усі вони залишаються підключеними до мережі та продовжують споживати невелику кількість електрики.

Таке приховане споживання називають "вампірами енергії". Воно може здаватися незначним, але впродовж місяців або року здатне помітно збільшити рахунки за електроенергію.

Як пише Westbasedirect, контроль енергоспоживання став особливо важливим для України через війну. Росія регулярно атакує українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, що призводить до пошкодження електростанцій, підстанцій і ліній передачі. Такі удари можуть спричиняти перебої з електропостачанням або аварійні відключення.

Через пошкодження енергетичних об’єктів частина генеруючих потужностей країни була знищена або тимчасово виведена з роботи. У таких умовах економне використання електроенергії стає важливим як для домогосподарств, так і для стабільності всієї енергосистеми.

Одним із інструментів контролю можуть бути розумні розетки. Це невеликі пристрої, які встановлюються між електроприладом і звичайною розеткою. Вони дозволяють вимірювати, скільки електроенергії споживає конкретний пристрій.

Багато моделей мають функцію моніторингу через мобільний додаток. Користувач може перевірити, скільки електрики витрачає телевізор, комп’ютер, холодильник або, наприклад, зарядна станція.

Завдяки таким даним легко визначити, які прилади споживають найбільше енергії. Іноді саме техніка в режимі очікування створює помітне навантаження на електромережу.

Idealhome пише, що ще одна корисна функція – дистанційне керування. Через додаток можна повністю вимкнути живлення, наприклад, телевізора, приставки, роутера або зарядного пристрою, навіть якщо власник перебуває поза домом.

Деякі розумні розетки також підтримують автоматичні сценарії. Наприклад, можна налаштувати вимкнення живлення ігрової консолі, аудіосистеми або офісної техніки вночі чи в години, коли ними не користуються.

Завдяки цьому користувач отримує детальнішу картину енергоспоживання у квартирі або будинку. Це допомагає знайти пристрої, які непомітно витрачають електроенергію, і керувати ними більш ефективно.