Во многих домах электроприборы продолжают потреблять энергию даже в режиме ожидания. К таким устройствам часто относятся телевизоры, игровые консоли, Wi-Fi роутеры, компьютеры, мониторы, зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Меньше 10 Вт в час: простые способы освещения квартиры во время отключений

Какие приборы чаще всего становятся "вампирами энергии"?

Также электроэнергию могут тратить даже выключенные на первый взгляд устройства – например, микроволновые печи с электронными часами, кофемашины, аудиосистемы, телевизионные приставки, принтеры или смарт-колонки. Все они остаются подключенными к сети и продолжают потреблять небольшое количество электричества.

Такое скрытое потребление называют "вампирами энергии". Оно может казаться незначительным, но в течение месяцев или года способно заметно увеличить счета за электроэнергию.

Как пишет Westbasedirect, контроль энергопотребления стал особенно важным для Украины из-за войны. Россия регулярно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами, что приводит к повреждению электростанций, подстанций и линий передачи. Такие удары могут вызвать перебои с электроснабжением или аварийные отключения.

Из-за повреждения энергетических объектов часть генерирующих мощностей страны была уничтожена или временно выведена из работы. В таких условиях экономное использование электроэнергии становится важным как для домохозяйств, так и для стабильности всей энергосистемы.

Одним из инструментов контроля могут быть умные розетки. Это небольшие устройства, которые устанавливаются между электроприбором и обычной розеткой. Они позволяют измерять, сколько электроэнергии потребляет конкретное устройство.

Многие модели имеют функцию мониторинга через мобильное приложение. Пользователь может проверить, сколько электричества расходует телевизор, компьютер, холодильник или, например, зарядная станция.

Благодаря таким данным легко определить, какие приборы потребляют больше всего энергии. Иногда именно техника в режиме ожидания создает заметную нагрузку на электросеть.

Idealhome пишет, что еще одна полезная функция – дистанционное управление. Через приложение можно полностью выключить питание, например, телевизора, приставки, роутера или зарядного устройства, даже если владелец находится вне дома.

Некоторые умные розетки также поддерживают автоматические сценарии. Например, можно настроить отключение питания игровой консоли, аудиосистемы или офисной техники ночью или в часы, когда ими не пользуются.

Благодаря этому пользователь получает более подробную картину энергопотребления в квартире или доме. Это помогает найти устройства, которые незаметно расходуют электроэнергию, и управлять ими более эффективно.