Устройство позиционируется как инструмент для геймеров, которые выступают на турнирном уровне или стремятся к максимальной производительности в соревновательных дисциплинах, рассказывает 24 Канал.

Что предлагает новая киберспортивная мышь Logitech?

Главной технической особенностью новинки стала технология SUPERSTRIKE. Она сочетает индуктивный аналоговый сенсор с тактильным кликом в режиме реального времени. Такой подход позволяет значительно сократить задержку нажатия – до примерно 30 мс, что особенно важно в киберспорте, где каждое мгновение может влиять на результат.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE – смотрите видео:

Интересный факт! Logitech разрабатывала G Pro X2 Superstrike в сотрудничестве с профессиональными командами G2 Esports, NAVI и BLG. Новинку уже можно увидеть на турнирах по Counter-Strike 2, Valorant и League of Legends. Модель представили во время мероприятия Logitech G Play 2025.

Мышь получила сенсор HERO 2 с максимальной чувствительностью 44 000 DPI и скоростью отслеживания 888 IPS. Также устройство поддерживает беспроводную технологию LIGHTSPEED Wireless с частотой опроса до 8000 Гц, что обеспечивает стабильную связь и быструю передачу данных даже во время интенсивных движений. Вес модели составляет всего 61 грамм, что делает ее удобной для длительных игровых сессий.

Автономность заявлена на уровне до 90 часов непрерывного использования во время постоянного движения. Мышь оснащена пятью программируемыми кнопками, параметры которых можно изменять через фирменное программное обеспечение G HUB. При этом настройки сохраняются во встроенной памяти устройства – это позволяет использовать их на турнирных компьютерах без установки дополнительных программ.

Отдельное внимание уделено персонализации кликов. Пользователям доступны десять уровней силы срабатывания для каждой кнопки, что позволяет адаптировать поведение мыши под собственный стиль игры.

Цена PRO X2 SUPERSTRIKE?

В продаже мышь доступна в варианте дизайна Lunar Eclipse – с белым корпусом и черными основными клавишами. Она также совместима с беспроводными системами зарядки POWERPLAY и POWERPLAY 2.

При изготовлении корпуса использовали 49% вторичного переработанного пластика. В Украине рекомендованная цена Logitech G Pro X2 Superstrike составляет 7999 гривен.