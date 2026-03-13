У NASA провели фінальну перевірку готовності до польоту місії Artemis 2, розповідає Space.com. Після дводенної наради керівники програми підтвердили: ракета Space Launch System (SLS) та корабель Orion готові до повернення на стартовий майданчик комплексу Launch Complex-39B у Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Коли відбудеться запуск і що відомо про місію?

Вивезення ракети планується на 19 березня, а запуск можуть здійснити вже 1 квітня.

За словами тимчасової керівниці підрозділу розробки дослідницьких систем NASA Лорі Глейз, під час перевірки команда детально обговорила ризики, проблеми, які виникали раніше, та способи їх усунення. У відомстві наголошують, що темп підготовки доволі швидкий, але безпека залишається ключовим пріоритетом.

Artemis 2 стане першою пілотованою місячною місією NASA за понад 50 років. У політ тривалістю близько десяти днів вирушать астронавти Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох і представник Канади Джеремі Гансен. Їхнє завдання – здійснити політ за траєкторією "вісімки" навколо Місяця та повернутися на Землю на кораблі Orion, зазначає SpaceNews.

Ракета SLS на майданчику / Фото Space.com / Josh Dinner

Спочатку старт планували на початок березня, однак під час підготовчих випробувань виникли технічні труднощі. Перша "мокра генеральна репетиція" – тест із повним заправленням ракети – супроводжувалася проблемами, але другу спробу в лютому завершили успішно.

Водночас після тесту інженери виявили збій у подачі гелію у верхньому ступені SLS. Через це ракету 25 лютого повернули до монтажного корпусу для ремонту.

Що сталося з ракетою?

Фахівці встановили, що причиною стала несправність ущільнення швидкороз'ємного з'єднання, через яке наземні системи передають паливо до ракети. Схожа ситуація вже виникала під час попереднього тесту, коли зафіксували витік водню в нижньому ступені.

Інженерні команди NASA створили оновлену конструкцію вузла, перевірили її на тестовому зразку та сертифікували для використання. Модифікований елемент уже встановлений на верхньому ступені.

Гелій використовується для підтримки роботи окремих систем ракети та створення тиску в баках із паливом.

Попри проблему, вона не вплинула на успішне завершення другого випробування із заправленням. Через це в NASA вирішили не проводити третій подібний тест перед запуском, адже кожна заправка частково зменшує ресурс баків. Наступне повне завантаження пальним планують виконати вже безпосередньо перед стартом.

Чому це історична місія?

Місія Artemis 2 стане другою в однойменній програмі NASA, але першою з екіпажем на борту Orion. Попередній політ у листопаді 2022 року був безпілотним і мав підтвердити працездатність систем корабля на місячній орбіті. Тепер агентство перевірить, як капсула забезпечує життєдіяльність астронавтів у далекому космосі.

Стратегічна мета програми Artemis – створити довготривалу присутність людини на Місяці та навколо нього. Отриманий досвід має допомогти підготуватися до будівництва пілотованої бази на Марсі у 2040-х роках.

Як тепер виглядає програма Artemis?

Плани наступних місій дещо змінилися. Artemis 3 більше не передбачає висадку на Місяць – її зосередять на стикуванні Orion із місячними посадковими апаратами приватних компаній. Мовиться про Starship від SpaceX і Blue Moon від Blue Origin, які виграли контракти NASA на надання посадкових послуг.

Перше ж повернення астронавтів на поверхню Місяця тепер заплановане на Artemis 4, а наступну аналогічну місію хочуть провести менш ніж за рік після неї.

Раніше ми детально розповідали про те, як тепер виглядає місія Artemis II після перенесення.

Якщо запуск Artemis 2 не відбудеться 1 квітня, агентство має резервні вікна з 2 до 6 квітня, а також ще один період наприкінці місяця, який може тривати до травня.